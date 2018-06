Sprowadzał chłopców z Polski do domu publicznego dla homoseksualistów. Niemcy nie chcą go wydać

Hans M. niemiecki sutener miał stanąć przed polskim sądem. Niemcy nie chcą go wydać, bo psychicznie ucierpiał.

Sutener ściągał z Polski nastolatków i mężczyzn do domu publicznego dla pederastów w niemieckim Essen. Od 10 lat prowadzone jest przeciwko niemu śledztwo. Według Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu kierował gangiem handlującym ludźmi.

W 2008 roku Hans został wydany Polsce na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Po kilku miesiącach w areszcie wypuszczono go za kaucją. Sutener wrócił do Niemiec i do seksbiznesu.

Śledztwo w sprawie Hansa M. dwukrotnie zawieszano z powodu choroby jednego z jego kompanów.

Po wznowieniach było prowadzone przez wrocławską prokuraturę. W Polsce łapano i stawiano przed sądem kolejnych sutenerów. W końcu za Hansem M. po raz kolejny wysłano list gończy i zażądano od władz niemieckich jego ekstradycji do Polski.

Trafił do aresztu ekstradycyjnego w Niemczech, z którego po kilku miesiącach go zwolniono, a Niemcy poinformowali polską prokuraturę, że ekstradycji nie będzie.

Powodem jest uraz psychiczny, którego miał doznać w areszcie w Polsce. Lekarz zwyrodnialca twierdzi, że gdyby znów trafił u nas za kratki, to mógłby popełnić samobójstwo.

Źródło: wp.pl/nczas.com