Elon Musk szokuje. Chce by państwo płaciło za nicnierobienie, gdy roboty przejmą pracę!

– Jeśli roboty przejmą pracę z rąk ludzi, ludzie będą musieli dostawać pieniądze za nicnierobienie – przekonuje miliarder Elon Musk. Właściciel Tesli znany jest z tego, że często na Twitterze dzieli się swoimi spostrzeżeniami o filozofii życia czy jego politycznych sympatiach. Musk otwarcie przyznaje, że jest socjalistą. Ostatni jego tweet na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego wywołał burzę wśród internautów.

Otóż miliarder uważa, że w przyszłości rządy będą musiały, utrzymywać i wypłacać ludziom darmowe pensje! Czyli wprowadzić w życie bezwarunkowy dochód podstawowy.

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) jest to socjalno-polityczny model finansów publicznych zakładający, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie wzajemne (płatność transferowa).

Dochód ten, bez innych form zarobku czy pomocy społecznej, zapewniałby możliwość minimum egzystencji. Idea ta ma zapewnić każdemu członkowi społeczeństwa pieniężny udział w całkowitym dochodzie tego społeczeństwa, bez sprawdzania jego potrzeb. Czyli komunistyczna utopia pełną gębą.

Elon Musk twierdzi, że w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji i robotyzacji wprowadzenie dochodu podstawowego będzie koniecznością.

Powszechny dochód podstawowy z czasem będzie konieczny, jeśli AI [sztuczna inteligencja] przejmie większość ludzkich miejsc pracy”.

— Elon Musk (@elonmusk) 15 czerwca 2018