Morawiecki pochwalił się Merkel, że przyjmuje imigrantów z Azji

Jesteśmy w jednej grupie, jeśli chodzi o myślenie o klimacie i wielu tematach europejskich – powiedział premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wtorkowego spotkania w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak dodał, rozmowa dotyczyła kluczowych spraw, takich jak m.in. migracja. Staramy się znaleźć konsensus w tej sprawie – dodał.

Premier wziął we wtorek w Berlinie udział w sesji politycznej IX Petersberskiego Dialogu Klimatycznego. Wcześniej spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Szef rządu mówił, że Polska i Niemcy są „w jednej grupie, jeśli chodzi o myślenie o klimacie i wielu tematach europejskich”, a podczas rozmowy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel poruszone zostały „wszystkie kluczowe tematy, zaczynając od tego, jak ważnym i dzielącym – niestety – Europę jest temat migracji”.

„Tutaj pani kanclerz z uznaniem wyraziła się o tym, że my przyjmujemy sporo uchodźców z Azji Centralnej, którzy tutaj do nas przybywają, ale również zza naszej wschodniej granicy. Przecież pewna część osób, które przyjeżdżają do Polski, nie przyjeżdżają wyłącznie do pracy, ale również dlatego, że straciły dach nad głową, gdzieś na wschodzie Ukrainy” – mówił premier.

Według niego „wyraźnie widać”, że Polska szuka „konsensusu, jakiejś wspólnej płaszczyzny porozumienia”. Przyznał, że nie będzie to łatwe, lecz na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej „będziemy dyskutować o tych tematach”.

„Wyraźnie widać, że będziemy próbowali dać sobie więcej czasu, żeby wypracować jakieś mechanizmy, w szczególność – co Polska podkreśla od lat – konieczność wzmocnienia zewnętrznych granic, pomoc uchodźcom na miejscu, to, co robimy w Libii, Syrii poprzez różne fundusze, w których partycypujemy.”

„To bardzo ważny i dobry sygnał. Mam nadzieję, że większość krajów UE, państw członkowskich będzie miało podobne myślenie w tym obszarze” – podsumował Morawiecki.

Nczas.com/ medianarodowe.pl