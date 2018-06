Ostro! Lewandowska zabrała głos po przegranym meczu. Max Kolonko szybko jej odpowiedział

We wtorek Polacy przegrali w fatalnym stylu swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata od 12 lat. Po porażce z Senegalem głos zabrała Anna Lewandowska, czym rozzłościła Maxa Kolonko.

Max Kolonko w ostatnim czasie aktywnie komentuje wydarzenia piłkarskie na Twitterze, być może zanosi się na jakieś przebranżowienie.

Po przegranym meczu żona najlepszego polskiego piłkarza, tak napisała na Instagramie: Polacy jesteśmy jedną drużyną! W jedności siła!.

Na ten wpis Anny Lewandowskiej tak zareagował Max Kolonko: Może lepiej przestać robić z narodu frajerów w tych postach i zacząć wreszcie strzelać gole, proszę powiedzieć mężowi.

Dalej było jeszcze ostrzej: albo to albo lecicie w kosmos razem z ta swoja „jedną wielką drużyną”.

why don't you stop bullshitting people and start scoring.

— maxkolonko (@maxkolonko) June 20, 2018