„Rasistowska” afera po meczu Polska – Senegal. Brytyjski lord napisał dowcip a lewacy się zagotowali

Alan Sugar, właściciel holdingu Amshold Group Limited usunął „rasistowski” tweet, w którym stwierdził, że reprezentanci Senegalu sprzedają torebki na plaży w Marbelli. Lord broni się nieopatrzną interpretacją jego żartu.

Lord Sugar zamieścił na Twitterze zdjęcie afrykańskiego zespołu i napisał, że rozpoznaje w zawodnikach handlarzy torebkami i okularami przeciwsłonecznymi.

„Poznaję niektórych z tych gości z plaży w Marbelli. Wielozadaniowi, są zaradni” – napisał. Złośliwe zdanie zostało opatrzone zdjęciem reprezentacji Senegalu i połączone z prowizorycznymi straganami.

„Właśnie czytałem reakcję na mój śmieszny tweet o facetach na plaży w Marbelli. Wygląda na to, że kilka osób źle go zinterpretowało i uznało za obraźliwy. Szczerze mówiąc nie rozumiem dlaczego. Myślę, że to było zabawne. Ale jeśli nalegacie, usunę go (wpis)” – tłumaczył się.

Politycy Partii Pracy zapowiedzieli, że zawrócą się ze skargą w tej sprawie do komisarza Izby Lordów, a BBC wzywało do przeprowadzenia dochodzenia. Oryginalny tweet został usunięty.

We wtorek Senegal pokonał Polskę 2-1 w meczu otwarcia mistrzostw świata, stając się pierwszą afrykańską drużyną, która odniosła zwycięstwo w tegorocznym turnieju.

