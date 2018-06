Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewidział los polskiej reprezentacji na Mundialu! W niedzielę przekonamy się, czy miał rację [VIDEO]

Jasnowidz Krzysztof Jackowski już od dawna wie jaki czeka los Polską reprezentacje na Mundialu w Rosji. Wielkimi krokami zbliża się mecz Polska – Kolumbia. Po porażce z Senegalem, będzie to dla nas mecz o wszystko. Krzysztof Jackowski miał wizję i mówi, że czeka nas wiele nerwów, ale możliwy jest happy-end!

Najbardziej znany jasnowidz w Polsce na nagraniu z września 2017 roku przepowiedział ciężki początek przygody polskich piłkarzy na Mundialu w Rosji.

„Początek mundialu dla naszej kadry może być szokiem! W moim odczuciu może się zdarzyć, że Polacy na samym początku się pogubią” – mówił kilka miesięcy temu Jackowski.

„Jednak kibiców, czyli także siebie, bo jestem kibicem, chce pocieszyć, że według moich odczuć trener Nawałka bardzo szybko zmobilizuje drużynę i po dwóch takich trudniejszych meczach z niepowodzeniami zaczniemy stawać na nogi i ledwie, ale pójdziemy dalej w tych zawodach.”

„Na samym początku Polacy się pogubią, początek będzie szokiem, ale potem Polacy się zmobilizują i będzie lepiej” – dodaje Krzysztof Jackowski.

Pierwszy mecz faktycznie przegraliśmy. Jednak Jackowski wyraźnie powiedział, że „po dwóch takich trudniejszych meczach z niepowodzeniami zaczniemy stawać na nogi i ledwie, ale pójdziemy dalej w tych zawodach.” Czyżby to oznaczało, że drugi mecz także przegramy, a dopiero ostatni wygramy i wyjdziemy z grupy?

Taki scenariusz jest możliwy. Senegal musi wygrać wszystkie mecze, a Polska ostatni mecz z Japonią, ale na tyle wysoko żeby mieć korzystniejszy bilans bramek od Japonii i Kolumbii. W takim układzie Senegal miałby 9 punktów i pewny awans, a spośród Polski, Japonii i Kolumbii awansuje drużyna z najlepszym bilansem bramkowym.

A może Jackowi mówiąc o „niepowodzeniu” ma na myśli remis z Kolumbią? Na pewno nie wygraną, bo ciężko wygraną nazwać niepowodzeniem. Określenie „ledwie pójdziemy dalej” wskazuje raczej na scenariusz, w którym mamy bilans punktowy jak Japonia i Kolumbia, ale awansujemy dzięki korzystniejszemu bilansowi bramkowemu.

Przekonamy się już w najbliższą niedzielę, czy scenariusz jasnowidza z Człuchowa zacznie się sprawdzać.

