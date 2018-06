Powiązania afery GetBack z Izraelem. Markow: brat zatrzymanego Piotra B. jest współpracownikiem naczelnego rabina Polski

W ubiegłym tygodniu CBA zatrzymała byłego prezesa GetBacku Konrada K. Do zatrzymania doszło na lotnisku, a Konrad K. miał wracać właśnie z Izraela. Zatrzymany został także współpracownik Konrada K. – Piotr B.

Zarówno Konrad K., jak i Piotr B. trafili do aresztu na trzy miesiące. Konrad K. usłyszał zarzuty: próby wyłudzenia pożyczki w wysokości 250 milionów złotych, wyrządzenia szkody majątkowej na rzecz spółki w wysokości 15 milionów złotych. Za to grozi mu do 10 lat.

Z kolei Paweł B., przedstawiciel podmiotu gospodarczego i współpracownikowi Konrada K., usłyszał zarzut wyrządzenia spółce windykacyjnej szkody na kwotę minimum 7 milionów złotych.

Jak informuje Eugene Markow brat zatrzymanego w sobotę w związku z aferą #GetBack Piotra B., Paweł B. (zdjęcie po lewej) jest współpracownikiem naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha – podaje na Twitterze Stanislas Balcerac.

The undeniable affiliation between Piotr B, Andrzej Gaśiorowski, Bogusław Bagsik, Art-B, and Israel. Attachment, for your information [Important]. pic.twitter.com/0vKLJqscKv — Eugene J. Markow (@ejmarkow) June 18, 2018

Piotr B. zasiadał w zarządzie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i Przemysłowego, która fundacja w 2016 roku zorganizowała dwudniowy wyjazd lubelskim samorządowców i przedsiębiorców do Izraela.

Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej.

W kwietniu GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBack. Stało się to po tym, gdy 16 kwietnia rano firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono „ze wszystkimi zaangażowanymi stronami”.

PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF. W efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki.

Źródło: PAP/Twitter/NCzas