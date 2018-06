Wielkie zwycięstwo komunizmu w Wenezueli. Wojsko kontroluje sklepy i ceny. „Aresztowano wielu hurtowników i kapitalistów”

Wenezuela rozmieściła niemal 100 żołnierzy na targach żywności, czym chce przeciwdziałać czemuś co nazywają „wojną ekonomiczną”. To efekt tego, że zdaniem komunistycznego prezydenta Maduro sprzedawcy sprzedają towary z kontrolowanymi cenami, doliczając do nich dodatkowe opłaty.

Odkąd Wenezuelą rządzą komuniści, w kraju narasta hiperinflacja, brakuje podstawowych artykułów żywnościowych i wiele osób nie jest w stanie się utrzymać. Maduro zarządził zwiększenie płacy minimalnej do miliona boliwarów i – o dziwo! – nie pomogło.

Oczywiście zdaniem prezydenta to nie jego polityka, ale międzynarodowe sankcje są powodem złego stanu rzeczy. Po za tym, jak przystało na dobrego komunistę, mówił o tym, że winni są „chciwi biznesmeni”.

Prezydent Maduro dostrzega więc w wejściu wojska na stragany ogromny sukces. W ostatnich dniach członkowie Gwardii Narodowej i armii kontrolowali stragany z jedzeniem. Aresztowano wielu mafiozów, hurtowników i kapitalistów – powiedział Prezydent Wenezueli.

Tarek El Aissami, czyli niedawno wybrany minister ds przemysłu i produkcji, powiedział że „znalazł spekulacje i nieuczciwe manipulowanie cenami”. Aissami został powołany na swoje stanowisko, co jest częścią kolejnego genialnego pomysłu Maduro, czyli „planu odrodzenia gospodarki Wenezuelskiej”.

Częścią tego planu jest…kolejne podwyższenie płacy minimalnej do 3 milionów boliwarów. Tym razem już musi się udać… Inna zmiana to wprowadzenie zasiłków na jedzenie dla pracowników w wysokości 2,2 miliona boliwarów.

Będzie to już czwarte podniesienie płacy minimalnej w tym roku, jednak eksperci zauważają, że tak jak i każda poprzednia próba, tak i ta, jedynie nakręci inflację. W tym roku hiperinflacja w Wenezueli osiągnęła rekordowy poziom – 24 600 procent.

Źródło: BBC/NCzas