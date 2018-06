Rybus i Lewandowski powiedzieli prawdę po meczu. „Nie nadążaliśmy za rywalami”

Polska przegrała z Kolumbią swój mecz ostatniej szansy na Mundialu w Rosji 0:3. Robert Lewandowski i Maciej Rybus powiedzieli po meczu jak to naprawdę wyglądało.

Robert Lewandowski: „To nie jest tak, że przegraliśmy minimalnie. Staraliśmy się, ale na ten moment nic więcej nie mogliśmy zrobić. Wiele rzeczy nie tylko dziś, ale w ogóle na mundialu, nie funkcjonowało jak powinno. Walczyliśmy, ale samą walką meczu na mundialu się nie wygra. Trzeba dołożyć jakości, a tej jakości było zdecydowanie za mało”.

Maciej Rybus: „Ciężki mecz. Kolumbijczycy często stwarzali przewagę +dwa na jeden+ czy +trzy na dwa+. Do Cuadrado schodził James Rodriguez albo doskakiwał prawy obrońca i ciężko było być blisko nich. Agresywnie podchodziliśmy do nich przez pierwsze 20 minut, łapaliśmy ich w miarę wysoko, później było o to coraz trudniej.

Kolumbia grała w piłkę, na jeden, dwa kontakty, a my nie nadążaliśmy za rywalami. Kolumbia na pewno jest lepszym zespołem od Senegalu, świetnie operuje piłką, często nawet nie zdążyliśmy wejść w kontakt z przeciwnikiem i skończyło się bolesną porażką”.

