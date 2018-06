Komentator TVP krótko podsumował mecz Polski z Kolumbią. Jego wypowiedź jest hitem sieci

Polska reprezentacja po dwóch niezwykle rozczarowujących spotkaniach żegna się z mundialem. W dobitny sposób podsumował „wyczyny” naszych piłkarzy Jacek Laskowski, który komentował na kanale TVP niedzielną porażkę z Kolumbią 0:3.

Były wielkie plany i nadzieje, to miał być turniej, który podsumowałby lata pracy Adama Nawałki z kadrą i dałby możliwość godnego pożegnania się z narodowymi barwami kilku zasłużonym piłkarzom. Wiadomo, że reprezentacyjną karierę planuje po tych mistrzostwach zakończyć np. Łukasz Piszczek.

Niestety we wtorek zobaczyliśmy bezradnych Polaków, którzy po stracie absurdalnych bramek przegrali ze słabym Senegalem 1:2. W niedziele w sercach kibiców nie było już optymizmu, ale każdy liczył na wynik, który pozwoli zachować nadzieje do końca. Biało-czerwoni znów zawiedli. Kolumbijczycy okazali się zdecydowanie lepsi i wygrali 3:0. Druga porażka zawodników Nawałki oznaczała koniec przygody na rosyjskim mundialu.

W bardzo dobitny sposób ocenił tę sytuację komentator niedzielnego meczu Jacek Laskowski.

No i pojechali, do domu. Mamy mundial 4K: Kolumbia, Kazań, Klęska, a czwarte „K” proszę sobie dopisać według własnego uznania – powiedział na antenie TVP. To zdanie stało się hitem sieci.

Zobacz: Lewandowski nie trafia na MŚ. Trafił za to na liste najbogatszych Polaków