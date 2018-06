Lewandowski nie trafia na MŚ. Trafił za to na liste najbogatszych Polaków

Robert Lewandowski został członkiem ekskluzywnej listy 100 najbogatszych Polaków, według tygodnika „Wprost”. Majątek najbardziej znanego polskiego sportowca został wyceniony na 350 mln zł.

„Wprost” powołuje się na niemiecki „Die Tageszeitung”, który ocenia, że Robert otrzymuje z kasy klubowej kasy FC Bayern pensję w wysokości, przeliczeniu na naszą walutę, 5,5 mln zł miesięcznie.

Czytaj też: Gorzka spowiedź Lewandowskiego

Drugie źródło jego dochodów to wpływy z reklam. Reklamodawcy płacą mu od 600 tys. zł do 2,5 mln zł. Robert często wykorzystuje to źródło dochodów.

Kapitał reprezentacji Polski inwestuje też w nieruchomości. Rezydencja, w której mieszka w Monachium jest szacowana na około 10 mln zł. Do tego należy dodać luksusowy apartament przy ulicy Złotej 44 w Warszawie, gdzie ceny lokali liczne są w milionach. Ponadto Lewandowski posiada rezydencje na Mazurach.

Robert ma też udziały w RL Management, spółce zajmującej się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Kupił akcje w funduszu Protos Venture Capital, czyli w instrumencie inwestującym w start-upy. Ma też udziały w spółce LS Investments, budującej apartamenty w Warszawie, i w agencji marketingowej Stor9. Do tego inwestuje w dom mediowy RL Media.

Czytaj też: Sportowcy oceniają grę reprezentacji na Mundialu. „Wstyd panowie! Wracajcie do fryzjerów…”

Źródło: Money.pl