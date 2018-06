Noworodek z dwoma promilami alkoholu we krwi. Sprawą zajmie się prokuratura

Dwa promile alkoholu we krwi miało dziecko, który przyszło na świat w szpitalu w Krapkowicach (woj. opolskie). Jego matka w chwili porodu miała we krwi jeden promil alkoholu. Szpital zapowiada zgłoszenie sprawy do prokuratury.

Kobieta sama zgłosiła się na oddział położnicy Krapkowickiego Centrum Zdrowia – poinformował prezes szpitala Marcin Misiewicz. Jak podał, od kobiety czuć było alkohol, pobrano jej krew, w której stwierdzono promil alkoholu.

Niedługo później rozpoczął się poród. Dziecko, które przyszło na świat, miało dwa razy wyższe stężenie alkoholu niż jego matka. Był to poród wcześniaczy – dziecko urodziło się w 31 tygodniu ciąży. Była to czwarta ciąża kobiety.

Dziecko przewieziono do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Jego stan lekarze określają jako stabilny i niezagrażający życiu. Jak zapowiedział Misiewicz, sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury ze względu na możliwość narażenia przez matkę dziecka na utratę życia lub zdrowia. (PAP)