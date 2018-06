Potężna eksplozja kamienicy! Wielu rannych, zniszczone samochody, gruzy na ulicy [VIDEO]

Co najmniej 25 osób zostało rannych po potężnej eksplozji kamienicy w Wuppertalu w Niemczech. Wybuch był tak silny, że doszło do zawalenia budynku i zniszczenia stojących w pobliżu samochodów.

W mieście Wuppertal w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia w nocy z soboty na niedzielę doszło do potężnego wybuchu. Początkowo media podawały informację o kilku rannych, szybko okazało się, że poszkodowanych jest co najmniej 25 osób.

W wyniku eksplozji ogień rozproszył się na kilka pięter. Ratownicy przy użyciu drabin pomagali osobom uwięzionym m.in. na klatkach schodowych. Miejscowa policja mówi, że okolica, gdzie doszło do tego zdarzenia jest kompletnie zdewastowana – podaje wprost.pl.

Gruz zawalonego budynku zasypał ulicę. Rzecznik straży pożarnej podał, że liczba rannych nie powinna wzrosnąć bo na miejscu nie odnaleziono więcej osób.

Przyczyna eksplozji nie jest znana. Sprawą zajmuje się policja.

At least 25 injured after explosion destroys building in German city of Wuppertal pic.twitter.com/xgPPHWCKOg

Video: A building explosion injured at least 25 people in Wuppertal, Germany, earlier today. The cause of the explosion is unknown and is under investigation. pic.twitter.com/WMyfl0gxXO

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 24, 2018