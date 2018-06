Morawiecki potępia antysemityzm, a Netanyahu przyznaje, że Polska nie ponosi CAŁEJ winy za Holocaust

Premier Mateusz Morawiecki podpisał wspólną deklarację premierów Polski i Izraela. Przekaz Polskiego premiera jest jasny: „wycofujemy się z tej ustawy, bo już i tak odniosła sukces”, co jest niezwykle „logiczne”. Premier Netanyahu mówi jednak, że to dzięki działaniom Izraela ustawa została wycofana.

Odrzucamy działania, które mają na celu obwinianie Polski, czy narodu polskiego w całości o zbrodnie popełnione przez nazistów i ich kolaborantów z innych narodów – napisano we wspólnym oświadczeniu.

Dokładnie tak! Rząd PiS odniósł wielki sukces, od teraz Polska nie będzie w całości obwiniana za zbrodnie popełniane przez Niemców. Czyli dalej będziemy słyszeć o polskich obozach koncentracyjnych i polskich zbrodniach, ale czasem ktoś coś napomknie o winie nazistów (przecież nie Niemców!).

Niestety smutną prawdą jest to, że niektórzy ludzie, bez względu na ich pochodzenie, religię czy światopogląd, ujawnili w tym czasie swoje najciemniejsze strony – napisano w oświadczeniu. Jak wiadomo „demony antysemityzmu” w Polsce nie śpią i tylko czekają na drobny znak, by się obudzić.

Do tego nawiązuje inny fragment deklaracji: Oba rządy bardzo ostro potępiają wszelkie formy antysemityzmu i wyrażają swoje zaangażowanie, aby przeciwstawiać się wszelkim jego formom. Okazuje się także, że dzięki wycofaniu się z ustawy i deklaracji, Izrael nie będzie negował części prawdy historycznej (tzn. jak będzie pokaże czas):

Przyjmujemy do wiadomości fakt, że pewne struktury polskiego państwa podziemnego, nadzorowane przez polski rząd na uchodźstwie, stworzyły mechanizm systematycznej pomocy i wspierania Żydów, a sądy skazywały Polaków za kolaborację z okupacyjnymi władzami niemieckimi, w tym także za wydawanie Żydów.

Przekaz z konferencji premiera Morawieckiego jest tak naiwny, że nie wiadomo do końca, kto ma to kupić. Chyba nawet najtwardsi zwolennicy PiS-u nie łykną takiego tłumaczenia. Rząd PiS-u wycofuje się z tej ustawy, bo odniosła ona ogromny sukces i dotarła do wszystkich zakątków świata!

Czytaj także: „PiS zhańbił godność Polaków. Czuję się zdradzony”. Jakubiak ostro o nowelizacji ustawy o IPN

Źródło: PAP/NCzas