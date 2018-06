„Nie będziemy zmieniać ustawy o IPN”. „Jeśli się ugniemy, zostaniemy wycieraczką dla innych państw”

Dziś w Internecie łatwo znaleźć słowa polityków PiS sprzed kilku miesięcy, którzy wówczas twardo mówili, że nie możemy się wycofać z ustawy o IPN. Dziś wszyscy zgodnie zagłosowali „za” zmianami.

Przykładem takiego polityka jest Adam Andruszkiewicz, polityk z jednym z najbardziej miękkich kręgosłupów w Sejmie. Jeszcze w lutym, kiedy, przed podpisaniem ustawy o IPN przez Prezydenta, trwał już spór międzynarodowy, Andruszkiewicz twierdził, że Polska nie może się z niej wycofać.

Przykładem takiej sytuacji jest Izrael, który bardzo często na arenie międzynarodowej jest krytykowany za swoje zachowania, niemniej prowadzi swoją politykę i przez to jest tak szanowany. Tak samo musi się to dziać w Polsce, jeżeli chcemy mieć należny nam szacunek i miejsce, to musimy robić swoje. Jeśli się ugniemy, to zostaniemy taką wycieraczką dla innych państw – mówił w lutym Andruszkiewicz.

Wielki patriota, Faflun z Podlasia – 2 lutego 2018 powiedział:

"Jeśli się ugniemy, to zostaniemy taką wycieraczką dla innych państw." (Wywiad dla wpolityce z dnia 2.02.2018)

I miał rację!

A dziś zagłosował za byciem wycieraczką. pic.twitter.com/5Ivh1jPp8e — Obywatel D.C. (@ObywatelDC) June 27, 2018

Do tego warto dodać, kilka innych głosów z tego środowiska:

Nie będziemy zmieniać żadnych przepisów w ustawie o IPN. Mamy dość oskarżania Polski i Polaków o niemieckie zbrodnie – pisała Beata Mazurek.

Z kolei Dominik Tarczyński grzmiał: ani kroku wstecz! Natomiast Beata Szydło wspominała, że ta ustawa jest niezbędna i trzeba skończyć z kłamstwem i bronić Polski.

Ustawa o IPN jest napisana bardzo dobrze – mówił Patryk Jaki. Tak dobrze, że aż trzeba się z niej wycofać.

