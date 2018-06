„Szaleństwo. Premier Morawiecki tłumaczy się w Sejmie niemalże z mordowania Żydów.” Sommer, Ziemkiewicz, Żebrowski, Bosak, Warzecha komentują rejteradę PiSu w sprawie ustawy o IPN

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Sejmu o pilną zmianę ustawy o IPN pod dyktando Izraela i środowisk żydowskich. Sejm zaczął procedować jak szalony, żeby jak najszybciej zrobić dobrze zewnętrznym „przyjaciołom”. Na Twitterze znani publicyści komentują decyzję PiS.

Przypomnijmy, że chodzi o nowelizację z początku tego roku, zakładającą odpowiedzialność karną za kłamstwa o polskim współsprawstwie Holokaustu. Nie wiedzieć czemu oburzyło to Żydów na całym świecie, z rządem Izraela na czele. Polityka przerzucania winy za Holokaust z Niemców na Polaków trwa od kilku dziesięcioleci, ale ostatnio się nasila.

Premier Morawiecki włączył tryb "rejterada". Wykazał słabość. Czy za słabość druga strona go pogłaszcze po główce? Nie ta słabość zostanie bezwzględnie wykorzystana. W Izraelu mają jedną zasadę: ani kroku wstecz. I to powinniśmy kopiować.

A jeszcze wczoraj jakaś żydowska organizacja prawnicza znów obrażała Polaków w liście do Trybunału K. Jak rozumiem, teraz w TK nie będą musieli nic rozstrzygać. Bo ta nowelizacja ustawy o IPN, biorąc pod uwagę inne polskie przepisy, jest w oczywisty sposób konstytucyjna.

Tak dać ciała, jak PiS z tą "antydefamacyjną" ustawą, to po prostu niewyobrażalne. Niby to tradycja, że się nadymamy "nie damy ani guzika!' i zabierają nam całe gacie, ale aż takiej erupcji bezmyślności, braku wyobraźni, nieudolności i niekonsekwencji jeszcze Polska nie widziała.

Wycofanie się z noweli o IPN na arenie międzynarodowej będzie przyjęte jednoznacznie: jako przyznanie się do winy. Jeśli ktoś w sporze o Holokaust przyznaje się do winy to w kolejnym kroku musi podjąć rozmowy o przeprosinach i zadośćuczynieniu. Na takich torach PiS ustawił Polskę

— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 27, 2018