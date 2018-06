Cejrowski ostro o Timmermansie. „Zachowuje się jak ambasador carski przed rozbiorami” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski na antenie TVP Info w programie „Minęła 20” ostro wypowiedział się o Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Fransie Timmermansie. „Timmermans zachowuje się jak ambasador carski przed rozbiorami alb w trakcie rozbiorów”.

„Polska miała szansę przedstawienia swoich argumentów. Komisja Europejska nie zmienia stanowiska. Ryzyko systemowego naruszenia praworządności w Polsce pozostaje” – powiedział dziś wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

„Nie powinniśmy pozwalać mu tu przyjeżdżać. Niech sobie mówi co chce, nie ma tu jurysdykcji. Jak się będzie wpychać, to trzeba go odpychać” – twierdzi Cejrowski w programie „Minęła 20”.

Popularny publicysta skomentował również wynik dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które przyjęło, że zgodnie z zapisami konstytucji, prof. Małgorzata Gersdorf pozostaje do 2020 roku I prezesem Sądu Najwyższego.

„Nie wolno być sędzią we własnej sprawie. A w Polsce Sąd Najwyższy może orzekać również we własnej sprawie. Nie powinien tego robić. Trzeba szybko zmienić prawo”.

„Ona sprzeniewierzyła się roli sędziego i złamała prawo, bo sędzia nie może uczestniczyć w manifach politycznych” – mówił.

„Oni się bawią w różne sztuczki prawne, to trzeba grać z nimi w tę grę. Trzeba przegłosować ustawę, wedle której takie osoby jak ta paniusia nie będą mogły być sędziami „– stwierdził.

Źródło: TVP Info