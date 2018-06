Polityczna poprawność atakuje. W tym mieście będzie przejście dla pieszych w barwach tęczy LGBT

Polityczna poprawność atakuje. Stolica Francji chce słynąć z tolerancji i w czasie „15 dni dumy”, święta organizacji LGBT władze miasta wpadły na „genialny” pomysł. Przejścia dla pieszych w dzielnicy Marais zostały przemalowane w barwy tęczy.

Jak podaje portal pch24.pl w Paryżu trwa festiwal tolerancji „15 dni dumy”, zaś niebawem ma odbyć się impreza „gay pride”. W związku z tym przejścia dla pieszych w dzielnicy Marais zostały przemalowane na tęczowo. Kolory tęczy od lat to symbol ruchów LGBT.

Informujemy, że wybór dziennicy – Marais nie jest przypadkowy. Dzielnica ta jest centrum spotkań dla paryskich homoseksualistów. To tam mają znajdować się najwięcej homoseksualnych lokali i klubów.

Anne Hidalgo, lewicowa mer Paryża zapowiedziała, że przejścia dla pieszych, które pomalowane miały być tymczasowo, z powodu protestów zostaną na stałe:

„Walka na rzecz równości i przeciw dyskryminacji trwa nie tylko w czasie „15 Dni Dumy”, ale toczy się przez cały rok.”

„Podejmuję dzisiaj symboliczną decyzję: oddania na stałe do użytku przejść dla pieszych w kolorach tęczy, które zainstalowaliśmy w Marais. Jest to znak opiekuńczego i serdecznego powitania wizytujących tą dzielnicę”.

Anne Hidalgo wypowiedziała się podczas odbywającej się w budynku paryskiego merostwa Europejskiej Konferencji LGBT Police Association.

This is so sad. The rainbow road crossing painted on for #Paris #pride in le Marais was whitewashed over and the accompanying words “LGBT out of France” written next to it. #Pride2018 #LGBT #🏳️‍🌈 #PrideParis #LeMarais pic.twitter.com/A6S9lgow1J

— Michael S Sturrock (@MichaelSturrock) June 26, 2018