To rekord świata! W tę grę grało jednocześnie 3 miliony osób online

Liczba osób równocześnie grających w strzelankę survivalową „PlayerUnknown’s Battlegrounds” na PC przekroczyła w piątek próg 3 mln osób, ustanawiając nowy rekord platformy Steam. Dotychczas zakupiono ponad 30 mln kopii gry.

Według danych należącej do Valve platformy Steam w szczytowym momencie liczba równoczesnych graczy w „PUBG” przekraczała 3,1 mln graczy.

Druga w rankingu popularności była gra samego Valve – bezpłatna MOBA „Dota 2”, w którą grało równocześnie niespełna 700 tys. graczy.

Należący wcześniej do „Doty 2” rekord 1,29 mln równoczesnych graczy został pobity przez „PUBG” jeszcze we wrześniu. Od tego czasu popularność strzelanki survivalowej nadal rośnie – próg 2 mln równoczesnych graczy padł już na początku października.

Wydana przez koreańskie studio Bluehole gra „PUBG” projektu Brendana „PlayerUnknowna” Greene’a ukazała się w ramach płatnego wczesnego dostępu na PC przez platformę Steam w marcu 2017 r.

Finalna wersja strzelanki survivalowej ukazała się 20 grudnia, tydzień po rozpoczęciu płatnych testów na konsoli Xbox One w ramach programu Microsoft Game Preview. Nad dalszym rozwojem „PUBG” pracuje wydzielona z Bluehole spółka córka PUBG Corporation (dawniej studio Ginno Games).

W Chinach prawa do wyłącznej dystrybucji gry zabezpieczył Tencent, który pracuje obecnie nad dwiema grami mobilnymi na podstawie tytułu, a także nad własną grą na PC podobnego typu pod nazwą „Europa”.

Do 21 grudnia 2017 r. w dystrybucji cyfrowej na PC i Xbox One sprzedano ponad 30 mln kopii „PUBG”. Sukces produkcji przyczynił się do wypromowania nowego gatunku – strzelanek survivalowych (inaczej „battle royale” lub „igrzyska śmierci”).

Głównym konkurentem „PUBG” na rynku międzynarodowym jest obecnie „Fortnite Battle Royale” Epic Games – wydany w modelu free-to-play wariant płatnego „Fortnite” na PC, Xbox One i PlayStation 4. Według danych producenta w połowie grudnia w szczytowych momentach na wspólnym serwerze „Fortnite” i „FBR” grało równocześnie po 1,3 mln graczy. (PAP)

