Mężczyźni niewieścieją, bo jedzą ten produkt! Przełomowe odkrycie naukowców

Naukowcy z University of Connecticut znaleźli białko sojowe, które prowadzi do zaburzeń w produkcji testosteronu. Badacze stwierdzili, że mężczyźni którzy spożywają soję zamiast białka serwatkowego mają problem z produkcją tego hormonu.

Naukowcy z University of Connecticut ostrzegają, że mężczyźni, którzy spożywają białko sojowe zamiast białka serwatkowego do regeneracji i wzrostu mięśni, doświadczają znacznego obniżenia poziomu testosteronu, a także znacznego wzrostu poziomu hormonu stresu kortyzolu.

W opublikowanym w „Journal of the American College of Nutrition”, badacze opisali w jaki sposób suplementacja soją wpływa na poziomy globulin wiążących hormon testosteronu, kortyzolu i hormonu płciowego (SHBG) u mężczyzn, którzy wykonują ćwiczenia wysiłkowe.

Analogiczne gadania przeprowadzono na osobach spożywających serwatkę, wyniki porównano.

Przebadano mężczyzn w wieku ok. 20 lat, kontrolowano ich poziom testosteronu w zastawieniu z przepisaną dietą uzupełniającą.

Badani zostali podzieleni na trzy grupy: jedna otrzymywała izolat białka serwatkowego, druga izolat białka sojowego, trzecia placebo na bazie maltodekstryny.

Mężczyźni nie mogli przyjmować żadnych innych suplementów, a wegetarianie, weganie i osoby stosujące diety wysokobiałkowe zostali wykluczeni.

Przez dwa tygodnie mężczyźni otrzymywali codziennie rano 20 gramów przypisanego im suplementu. Następnie uczestnicy zostali poinstruowani, aby wykonać sześć serii przysiadów o dużej oporności po 10 powtórzeń każda. Pod koniec 14-dniowego okresu, naukowcy zebrali profile hormonów każdego z mężczyzn i dokonali porównania.

Odkryli, że w porównaniu do mężczyzn, którzy spożywali serwatkę, osoby przyjmujące soję niekoniecznie produkują więcej estrogenu. Zauważyli jednak obniżony poziom testosteronu i podwyższony poziom kortyzolu, zabójczą kombinację.

Obniżony poziom testosteronu i podwyższony poziom kortyzolu są również ogólnie przypisywane feminizacji.

Zjawisko to występuje u mężczyzn i prowadzi do zaburzeń takich jak upławy sutków, powiększenie piersi i uderzenia gorąca. Może też spowodować zahamowania funkcji tarczycy, utraty kości, zaburzenia snu, obniżenie funkcji seksualnych.

„Nasze główne wnioski pokazują, że 14-dniowa suplementacja białkiem sojowym wydaje się częściowo zaczadzać testosteron w surowicy” – napisali autorzy.

