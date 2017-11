Ateista i były żydowski mason Jan Hartman: Żydzi zdradzili i zeszmacili się, bo bratają się z Rydzykiem. Izrael także

Były działacz żydowskiej loży masońskiej B’nai B’rith i czołowy ateista Jan Hartman w swoim najnowszym wpisie „Żydzi zdradzili” opublikowanym na blogu na portalu lewicowego tygodnika „Polityka” potępił Żydów za zdradę czyli za bratanie się z ojcem Rydzykiem, który zdaniem ateisty jest „spadkobiercą najgorszych tradycji endeckiego, antysemickiego katolicyzmu międzywojnia”.

Straszliwa działalność ojca Rydzyka, zdaniem Hartmana, ma polegać na tym, że „stworzył „Kaplicę Pamięci”, w której zapisano sprawdzone i niesprawdzone nazwiska Polaków ratujących Żydów przed wydaniem ich Niemcom przez wychowanków przedwojennych Rydzyków”.

Co bardziej przerażające dla Hartmana, ojciec Rydzyk zyskał „dla swojej przewrotnej działalności aktywne poparcie wielu Żydów, w tym również oficjalnych czynników izraelskich.”

„Rzygać mi się chce na myśl o tym odrażającym triumfie hucpy i załgania” – pisze Hartman.

„Lecz to nie Rydzyk wzbudza to obrzydzenie i nie głupcy z PiS, którzy myślą, że można dziś swój antysemityzm przykryć łgarstwami o dobrych Polakach katolikach, którzy w czasie wojny uczynili wszystko, co w ich mocy, by ratować swych braci Żydów, o nielicznych „czarnych owcach” i znacznie liczniejszych żydowskich niewdzięcznikach, pomawiających Polaków o antysemityzm. Moja złość i pogarda jest dla Żydów, którzy przed kilkoma dniami zleźli się tam w Toruniu, by składać hołdy i płaszczyć się przed oślizgłym cynizmem i jego diabolicznym celebransem.”

Zdaniem Hartmana ojciec Rydzyk dopuścił się potwornego nadużycia i profanacji „strojący się w piórka obrońcy pamięci o żydowskich ofiarach wojny oraz prawdy o Polakach, którzy ich ratowali”

Hartman w swoim tekście potępił tych którzy przyłączyli się do działalności ojca Rydzyka.

Zdaniem Hartmana zrobili to „dla pieniędzy i kariery. Inni z pogardy dla Polaków, sięgającej tak daleko, że załgany antysemita błaznujący w roli lejącego łzy krokodyla zdaje się im jakimś postępem w stosunku do Polaka antysemity gnającego widłami uciekiniera z obozu i przekopującego pola śmierci w poszukiwaniu złotych żydowskich zębów”.

Zdaniem Hartmana zdradził „Izrael, rządzony przez takich samych religianckich nacjonalistów jak PiS” bo dziś „podwoje izraelskiej ambasady otwarte są dla Rydzyka, jakoż i święte bramy toruńskiej rozgłośni dla izraelskich dyplomatów”.

Zdaniem Hartmana „Żydzi, w tym i polscy Żydzi, ponieśli dziś moralną klęskę (…) A faszyści tylko się śmieją z żydowskiej obłudy i żydowskiej głupoty, w które wszak nigdy nie wątpili. I czekają, aż zeszmacimy się ze szczętem. Jesteśmy na dobrej drodze. My, Żydzi polscy. Pies nam mordę lizał”.

Jan Bodakowski

