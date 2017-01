Sommer: Gdzie podziali się wolnościowcy? Czy zapadli w sen zimowy?

Naprawdę można odnieść wrażenie, że zapadli w sen zimowy. A przecież są i w parlamencie, i poza nim. Tymczasem rzeczywistość steruje coraz wyraźniej w antywolnościowym kierunku i trzeba codziennie przypominać, że im więcej państwa, tym gorzej, że urzędnik nie rozwiąże żadnych cudzych problemów, a co najwyżej swoje, że wreszcie wszelkie „plany pięcioletnie”, „wielkie budowy socjalizmu” czy „pobudzanie gospodarki przez państwo” to zawsze jest zwykły szwindel, powodujący nieuczciwe przepływy od biedniejszych do bogatszych w atmosferze zamordyzmu.

Tymczasem widoczne demonstracje i protesty prowadzone są, nie do końca wiadomo z jakiego powodu, poza czystą walką o stołki czy władzę, a naszych ludzi, z naprawdę małymi wyjątkami, nie widać nawet w sferze walki ideologicznej. Mam wrażenie, że takiej posuchy, przy jednocześnie wciąż wielkim potencjale, nie było od lat. Panowie, obudźcie się!

My tymczasem nie ustajemy w naszym wielkim dziele budowy pierwszego dużego portalu wolnościowego. I idzie nam jak na razie całkiem dobrze. Dwa miliony odsłon w samym styczniu, ponad milion dwieście tysięcy unikalnych użytkowników w ciągu trzech miesięcy od startu. To naprawdę niezły wynik.

Ale to dopiero początek. W najbliższym czasie rozpoczniemy organizowanie telewizji internetowej – wolnosc24.tv, która stanie się częścią naszego portalu. Po cichu myślimy oczywiście o programie całodobowym, a nawet wyjściu z internetu. Cóż, jak mawiał klasyk, the sky is not the limit…

Oczywiście przydarzają nam się drobne potknięcia. Jednym z nich jest błąd administracyjny, w wyniku którego Fundacji Najwyższy Czas zawieszono chwilowo status OPP umożliwiający nam korzystanie, oczywiście dzięki wsparciu Państwa, z 1 proc. podatkowych pieniędzy. Na szczęście od razu z pomocą pospieszyła nam zaprzyjaźniona Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (KRS: 0000278610), która też posiada status OPP – i to za jej pośrednictwem mogą Państwo wpłacać pieniądze, by wesprzeć wypłaty dla autorów naszego portalu oraz organizację dorocznej konferencji wolnościowej, która w tym roku odbędzie się 8-9 kwietnia w Warszawie i zgromadzi śmietankę polskich wolnościowców.

O szczegółach tej imprezy, która tym razem będzie trwała bite dwa dni, poinformujemy w kolejnym numerze. Tak więc w naszych ogłoszeniach (zobacz tutaj) pojawiła się nowa organizacja OPP (NUMER KRS: 0000278610). Wszystkich, którzy już zdążyli wpisać numer Fundacji Najwyższy Czas, prosimy o jego zmianę i przepraszamy za zamieszanie. Niestety nikt Fundacji nie poinformował, że jest jakiś problem, tylko po prostu została ona czasowo zdjęta z listy uprawnionych.

Natomiast nadal poprzez Fundację Najwyższy Czas można nas wspierać nasze nowe inwestycje wpłatami. Są dla nas bardzo ważne zarówno fizycznie, jak i psychologicznie – bo stanowią dowód, że jesteśmy potrzebni, spotykamy się z Państwa uznaniem.