Najwyższy Czas! Numer 20/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

Najnowszy numer (20/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ) oraz w sklepie Google Play (telefony i tablety z systemem Android – TUTAJ), a także w AppStore (urządzenia Apple np. iPhone, iPad – TUTAJ). Polecamy w nim szczególnie:

Wolnościowa konstytucja: Projekt konstytucji autorstwa Stanisława Michalkiewicza jest bardzo krótki. Omija wszystkie socjalne bzdety, opowieści i listę pobożnych życzeń, którymi obrosła konstytucja z 1997 roku. Jest spójny. Logika prawa, która tam się pojawia, naprawdę jest godna upowszechnienia – wyjaśnia na str. VIII Rafał Ziemkiewicz. Dlaczego Polscy wolnościowcy powinni się połączyć wokół tego projektu ustawy zasadniczej, tłumaczymy m.in. na na str. X.

Po co powstała Unia Europejska?: Zgodnie z oficjalną propagandą euroentuzjastów i funkcjonariuszy „nowego, europejskiego porządku”, UE powstała po zakończeniu II wojny światowej w celu zapobieżenia ponownemu rozwinięciu się totalitaryzmów, takich jak nazizm, faszyzm czy komunizm. W rzeczywistości UE od samego początku była instytucją służebną względem interesów Niemiec. Czytaj na stronie XLVIII.

Jak upadnie PiS: Kaczyński zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej zdecydował się na walkę na wielu frontach. Wcześniej czy później doprowadzi go to do utraty władzy. Czytaj na stronie XXII .

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Obecna konstytucja to bubel – z Rafałem Ziemkiewiczem rozmawia Rafał Pazio

● Projekt konstytucji czeka na wdrożenie od prawie 25 lat! – Redakcja wolnosc24.pl

● Udowodnij, że nie ukradłeś, bo inaczej stracisz majątek – Redakcja wolnosc24.pl

● Piastowie mazowieccy w świetle badań genetycznych – Mariusz Kowalski

● Idee i rzeczywistość – Adam Wielomski

● Demoralizacja młodzieży przez „500 plus” – Maria Kruszelnicka

● Z obfitości serca… – Stanisław Michalkiewicz

● Przedsiębiorcy niepożądani – Leszek Szymowski

● PiS kontra reszta świata – Jan Piński

● Kłopotliwa nadwyżka – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● Wybory we Francji jeszcze trwają – Bogdan Dobosz

● Z Sachalinu na Hokkaido – Antoni Mak

● Niemcy: W obliczu „Brexitu” – Tomasz Mysłek

● Rosja: Miliarderzy odrabiają straty – Marek A. Koprowski

● USA : 100 dni – 100 proc. normy? – Natalia Dueholm

● Syria w czasie wojny – z Wojciechem Kempą rozmawia Tomasz Cukiernik

PUBLICYSTYKA

● Islamska teokracja w I ranie – Wojciech Tomaszewski

● Po co powstała Unia Europejska? – Jakub Wozinski

● Geopolityczna samotność Polski – część 3 – Wojciech Tomaszewski

● Konsekwencje wyborów we Francji – Zespół Independent Trader

● Przeżyła mord – Marek A. Koprowski

● Kawa, koka i kartele – Natalia Dueholm

● Austriaccy Zieloni organizują kurs siusiania na stojąco – Tomasz Śniarowski

● Powrót japońskiej armii. Premier Abe zmieni konstytucję – Wojciech Tomaszewski