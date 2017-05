Najwyższy Czas! Numer 21/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

SOKÓŁ NOWEGO MILENIUM: Statek kosmiczny Falcon 9 FT, mimo że nowatorski i przewyższający technologicznie i ekonomicznie całą światową państwową konkurencję, należy jednak do tej samej kategorii co ona. Nie jest to jednak ostatnie słowo Muska. Do pierwszego startu szykuje on bowiem w tym roku Falcon Heavy, który będzie też pierwszą od czasów Saturna V realnie latającą rakietą, z naddatkiem wystarczającą do załogowego lotu na Księżyc, który odbyć się ma, tym razem na zasadach komercyjnych, już w przyszłym, 2018 roku. Po blisko pół wieku zastoju ludzie wracają na Księżyc i dzięki przejęciu inicjatywy przez sektor prywatny, zapewne na stałe. Czytaj na stronie XLIX.

BISKUPI PISZĄ, LEWACY SIĘ CIESZĄ: „Patriotyzm różni się więc od ideologii nacjonalizmu, która ponad żywe, codzienne relacje z konkretnymi ludźmi, w rodzinie, w szkole, w pracy czy miejscu zamieszkania, przedkłada, często nacechowane niechęcią wobec obcych, sztywne diagnozy i programy polityczne” – napisali biskupi. Z tych słów cieszą się polscy lewacy. I powstaje pytanie, dlaczego biskupi swój krytycyzm zachowali właśnie dla nacjonalizmu, a nie obdarzyli nim szkodliwych ideologii, które z nacjonalizmem walczą. Czytaj na stronie VII.

AGENT POD OCHRONĄ: Jeśli Lech Wałęsa odpowie karnie za ujawnienie tajnego dokumentu z lat dziewięćdziesiątych, będzie to precedensowy akt oskarżenia wobec przedstawiciela establishmentu, dodatkowo związanego z tajnymi służbami. Dotychczas współpraca ze służbami gwarantowała nieformalny „parasol ochronny”, który zapewniał bezkarność. A nawet jeśli ewidentne przestępstwa ludzi służb trafiały na wokandę, zapadały w ich sprawach śmiesznie niskie wyroki. Czytaj na stronie XII

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Biskupi vs narodowcy – Krzysztof M. Mazur

● Stonoga za kratami

● Agent pod ochroną – Leszek Szymowski

● Represje Sowietów – wolność24.pl

● Transformersi – Janusz Korwin-Mikke

● MFW przejmuje kontrolę – Independent Trader

● Macron – dureń czy szubrawiec? – Marian Miszalski

ŚWIAT

● Kanada: Nad Rzeką Świętego Wawrzyńca – Stanisław Michalkiewicz

● Francja: Macron prezydentem – Bogdan Dobosz

● USA: Trump jedzie na Bliski Wschód – Natalia Dueholm

● Białoruś: Drugie dno chińskich kredytów – Antoni Mak

● Niemcy: Eurokomuna odetchnęła – Tomasz Mysłek

● USA: FBI przeciw FGM – Natalia Dueholm

● Syria: Deeskalacja – Marek A. Koprowski

PUBLICYSTYKA

● Powrót do carskich tradycji – Marek A. Koprowski

● Sokół nowego milenium – Marcin Adamczyk

● Gdzie walczył porucznik Onoda – Marek Skalski

● Wolny handel jako zakaz dyskryminacji – Jakub Wozinski

● Chiny nową potęgą lotniczą? – Michał Fiszer

● Przyglądanie Ameryki – Redakcja wolnosc24.pl

● „Rozstrzelać Polaków” na Syberii – fotoreportaż