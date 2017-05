Najwyższy Czas! Numer 22/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

Najnowszy numer (22/2017) „Najwyższego Czasu!" w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Polecamy w nim szczególnie:

TRANSMURZYŃSKOŚĆ: Słyszymy od lat historie o tym, że coraz więcej kobiet uważa się za mężczyzn i na odwrót. To oczywiście problem psychomedyczny istniejący od wieków, ostatnio zawłaszczony w celach ideologicznych

przez lewicę. To zawłaszczenie doprowadziło do narodzin nowego zjawiska – transrasowości. Jej sztandarowa przedstawicielka – niejaka Rachel Dolezal – przekonuje, że choć jest z urodzenia arcybiała, to w rzeczywistości jest… Murzynką.

PODPOWIADAMY NACZELNIKOWI: Plotki o powrocie Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko premiera zaczęły ostatnio krążyć z taką intensywnością, że postanowiliśmy podpowiedzieć Naczelnikowi, kogo z punktu widzenia konserwatywnych liberałów powinien zostawić w rządzie, a kogo wylać od ręki. Ciekawe, czy nas posłucha. I ciekawe, czy rzeczywiście i oficjalnie przejmie ster władzy. A jeśli tak, to kiedy to nastąpi.

CHCĄ WYRZUCIĆ GEN. FRANCO: Nie ma wątpliwości, że gen. Francisco Franco Bahamonde uratował Hiszpanię przed komunizmem – i to w wersji stalinowskiej. A potem stłumił hiszpańską lewicę i wyprowadził swój kraj na prostą. Za te dwie rzeczy hiszpańscy lewacy żywią do niego szczerą i głęboką nienawiść. Na tyle głęboką, że postanowili go właśnie wyrzucić z mauzoleum. Czy uda im się tego dokonać?

o większość traci – Zespół Independent Trader

● Likwidacja podatów – pytania i wątpliwości – Janusz Korwin-Mikke

● Gospodarka sprzyja PiS – Marek Łangalis

● Czas pazerności – Leszek Szymowski

● Czwarty poziom biurokracji – Tomasz Cukiernik

ŚWIAT

● USA: Transmurzyńskość – Natalia Dueholm

● Rosja-Chiny: Spór o Jedwabny Szlak – Antoni Mak

● Niemcy: Kolejny sukces chadeków – Tomasz Mysłek

● Afganistan: Ofensywa talibów – Marek A. Koprowski

● USA: Najgorliwsi zwolennicy Trumpa zaczynają wątpić – Natalia Dueholm

● Francja: Macron prezydentem, Philippe premierem – Bogdan Dobosz

PUBLICYSTYKA

● Apetyty Chruszczowa – Marek A. Koprowski

● Białystok – nowe Jedwabne – Krzysztof Krasowski

● Wykopać generała – Olgierd Domino

● Haplogrupowa rewolucja – Mariusz Kowalski

● Papież Franciszek a libertariaznizm – Jakub Wozinski