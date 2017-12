„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (01-02/2018) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

NOWE NARZĘDZIA LEWICY: Do wyborczych potyczek amerykańska lewica wykorzystuje oskarżenia o molestowanie seksualne i angażuje skazańców, rejestrując ich do głosowania. Ma też do pomocy fundusze nieocenionego

George’a Sorosa.

PRZEDSIĘBIORSTWO HOLOKAUST: Do majątku pozostawionego gdziekolwiek przez jakiegoś Żyda mają bliżej nieokreślone prawa wszyscy inny Żydzi, nawet jeśli w myśl przyjętych przez wszystkie kraje cywilizowane zasad prawa rzymskiego, nie są sukcesorami nieboszczyka. Takie rozumowanie de facto konstytuuje przyjęty przez amerykański Senat Akt S.447. Stanowi on groźną broń do nacisku na Polskę, gdyby ta odmówiła realizacji żydowskich roszczeń. Dlaczego kolejne polskie rządy nic nie zrobiły, aby przeciwdziałać zagrożeniu? Co kierowało politykami USA? Co dokładnie grozi polskim odatnikom?

KRAJ

● „Inne cele” – Stanisław Michalkiewicz

● Krew, pot i łzy – Z redaktorem STANISŁAWEM MICHALKIEWICZEM rozmawia Rafał Pazio

● Jak będzie rok 2018? – Rafał Ziemkiewicz, Paweł Kukiz, Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke

● Rzeczpospolita Trzecia i Pół – Jan Piński

● Wymiana broszek? – Adam Wielomski

● Polscy komandorzy z „Łączki” na Oksywie – Tadeusz M. Płużański

● Niemiec broni Polski przed Komisją Europejską! – z prof. Meuthenem rozmawia Tomasz Cukiernik

● Wielka inwigilacja – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● Francuskie echa zmiany premiera w Polsce – Bogdan Dobosz

● Niemcy: Oblicza demokracji socjalnej – Tomasz Mysłek

● USA: Nowe narzędzia lewicy, czyli jak wygrywać wybory – Natalia Dueholm

● Rosja: Cerkiew jest częścią narodowej tożsamości – Marek A. Koprowski

● USA: Wrestler wygrywa ze snajperem – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Dlaczego libertarianie skręcają w lewo? – Jakub Wozinski

● Codziennie kogoś mordowali – Marek A. Koprowski

● Rosyjskie koncepcje geopolityczne. Geocywilizacja – Wojciech Tomaszewski

● Negocjatorzy życia – Leszek Szymowski

● Imperatyw każdego libertarianina – część 2. Zasada subsydiarności – Jan Kubań

● 600 mld dolarów długu w dwa miesiące! – Independent Trader