Najwyższy Czas! Numer podwójny 24-25/2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

PRZEMILCZANE OBLICZE „REFORMACJI”: – Trwale zafałszowany obraz Lutra jest niewątpliwie skutecznym narzędziem dezinformacji i manipulacji – przekonuje Grzegorz Braun. W swoim najnowszym filmie pokazuje rewolucję protestancką od przemilczanej strony. Luter jest, zdaniem reżysera, „ojcem komunizmu i liberalizmu” („oświecone ludożerstwo”), jako dwóch herezji współczesności, które opierają się na „zanegowaniu z jednej strony zasady rozdziału władzy świeckiej i duchownej i prowadzą do uzurpacji władzy politycznej, a z drugiej strony na zanegowaniu kategorii naszego bliźniego”. Więcej na str. VII.

STARE BŁĘDY PIS: Ostra zagrywka sędziów pokazuje, że w wojnie PiS kontra sądy jeńców nie będzie. Sąd Najwyższy uznał, że prezydent Andrzej Duda nie mógł ułaskawić byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Chociaż przepisy były mocno niejasne, to w decyzji Sądu jest zapewne więcej polityki niż merytoryki. Czytaj na str. XII.

KTO NA CZYM ZYSKUJE: Trump planuje poprawienie NAFT-y pomimo niemilknących głosów, że to umowa wolnorynkowa, na której USA tak bardzo skorzystały. Nieliczni mówią w jej kontekście o protekcjonizmie. Jaka naprawę jest NAFTA? Co zamierza prezydent USA? Czytaj na str. XXXIV.

KRAJ

● „Reformacja”, czyli skok na kasę – z Grzegorzem Braunem, rozmawia Rafał Pazio

● Polityczne aspekty śmierci Zbigniewa Wodeckiego – Stanisław Michalkiewicz

● Sędziowie kontratakują – Jan Piński

● Nowe dokumenty o agencie Bolku. Wałęsa idzie w zaparte – Wolnosc24.pl

● Czy czeka nas fala bankructw polskich firm transportowych? – Wolnosc24.pl

● Lex Wyszynski – Leszek Szymowski

● Umocnienie złotówki – Marek Łangalis

● Prokurator Domino pod sąd – Tadeusz M. Płużański

● Komendy tortur – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● Niemcy: Transatlantyckie ochłodzenie – Tomasz Mysłek

● USA: Podróże kształcą (Trumpa) – Natalia Dueholm

● Rosja: Pod znakiem zapytania? – Antoni Mak

● NAFTA – wolny rynek czy protekcjonizm? – Natalia Dueholm

● Największe wyzwanie dla Bałtów – Marek A. Koprowski

● Strażnicy rewolucji – właściciele Iranu – Wojciech Tomaszewski

PUBLICYSTYKA

● W tajdze pod Archangielskiem – Marek A. Koprowski

● Ad Memoriam. Wnioski ze Smoleńska – Wojciech Grzelak

● Krótki przewodnik po Leszku Balcerowiczu – Jakub Wozinski

● O polskim i amerykańskim pojmowaniu wolności – Magdalena Ziętek-Wielomska

● Przegląd wydarzeń gospodarczych – Independent Trader

● Edukacja ekonomiczna, czyli dobre wzorce – z Janem Kubaniem (PAFERE) rozmawia Wojciech Tomaszewski

● Sądowy zakaz rozwodów, bo „głodni podejmują skrajne decyzje” – Wolnosc24.pl

● Zgłosiła gwałt na policję i została skazana na śmierć przez ukamienowanie – Wolnosc24.pl

● Francuska szkoła zakazała „Dnia matki”. Polityczna poprawność w natarciu! – Wolnosc24.pl

● Cienie różnorodności etnicznej – Wolnosc24.pl

● Mościcki – pierwszy prezydent fasadowy – Krzysztof M. Mazur

● Co widać we mgle? – Marian Miszalski