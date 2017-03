Numer 10 (1398) z 27 lutego – 5 marca 2017

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

UPADEK IMPERIUM PIS: – Wszyscy boją się Żelaznej Pięści Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem jest to „Rząd” bardzo słaby – uważa Janusz Korwin-Mikke (str. VII). – PiS straci władzę, ale po pierwsze – nie nastąpi to szybko, po drugie – nie z tych powodów, o których piszą salonowe media – uważa Jan Piński, który na str. VIII przewiduje, na czym wyłoży się obecny rząd. Pierwsze objawy „dekompozycji” w obozie współczesnej sanacji Stanisław Michalkiewicz diagnozuje na str. X.

IV RZESZA: O Republice Federalnej Niemiec mówiono wiele lat temu, że jest gospodarczym gigantem i politycznym oraz wojskowym karłem. To drugie jest już nieaktualne, a za jakiś czas to samo będzie można powiedzieć o wojskowej sile naszego zachodniego sąsiada. Niemcy krok po kroku odbudowują swoje wpływy w świecie i budują swoje imperium.

PROBLEMY WOLNOŚCIOWCÓW W USA: Partia Libertariańska podsumowuje wyniki ostatnich wyborów prezydenckich. Z powodu historycznego, wyjątkowego startu dwóch najbardziej nielubianych kandydatów z dwóch głównych partii nadzieje były ogromne. A jednak w swoim „najlepszym roku” libertarianie zaliczyli „dzikie rozczarowanie”.

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● PiS obali wewnętrzna słabość – Janusz Korwin-Mikke

● Na czym wyłoży się PiS – Jan Piński

● Dekompozycja – Stanisław Michalkiewicz

● Kryzys zaufania w Kukiz’15 – Z posłanką Anną Siarkowską rozmawia Rafał Pazio

● PiS przeciwko kierowcom – Redakcja wolnosc24.pl

● Plusy „500 plus” – Zdzisław Kościelak

● Podatkowy stan wyjątkowy – Redakcja wolnosc24.pl

● Nic nowego pod słońcem – Marian Miszalski

● Cień tryfidów. Ekologiczne lobby w natarciu – Krzysztof M. Mazur

● Waltz warszawski – Leszek Szymowski

● Wyklęci przez komunę Żołnierze Niezłomni – Tadeusz Płużański

● Góra długów – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● Francja: Sondaże prezydenckie – Bogdan Dobosz

● Rosja: Trzecia reanimacja – Marek A. Koprowski

● Niemcy: Umocnienie pozycji – Tomasz Mysłek

● Korea Północna: Dynastia krwawych tyranów – Wojciech Tomaszewski

● USA: Partia Libertariańska i pornobiznesmen – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Nowe imperium niemieckie – Wojciech Tomaszewski

● Norma Pro-life – Natalia Dueholm

● Wojenny terror w Kowlu – Marek A. Koprowski

● Strapienia satrapy – Wojciech Grzelak

● Tajemnica śmierci „Batyra” – Marek Skalski

● Świat coraz bardziej uniezależnia się od dolara – Independent Trader

● Okiem libertarianina: Wszystkie zaniedbania PiS – Jakub Wozinski

● Sztuka nowoczesna? Argument na rzecz obniżki podatków! – Jan Bodakowski