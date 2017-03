Numer 11 (1399) z 6 – 12 marca 2017

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

TURBOSŁOWIANIE: Wykute w litej skale przestronne krypty na Łysej Górze są starsze o niezliczone setki lat od klasztoru zbudowanego na jej szczycie. Zatopione w czasach PRL miały na zawsze zniknąć z historii. Odkryto je ponownie w 2016 roku, a ich niezależny badacz niedługo później został skazany na więzienie. Str. VII.

ROTHBARD – CZŁOWIEK, KTÓRY PRZEŁAMAŁ CYWILIZACJĘ: Gdyby nie Murray Rothbard, libertarianizm byłby zaledwie kolejną mutacją lewicowego liberalizmu. Stało się jednak inaczej. Rothbard wybrał przede wszystkim drogę antyestablishmentowca, ostro krytykującego amerykański polityczny „salon”. Nie szczędził słów krytyki nawet takim osobom jak Milton Friedman, którego nazywał „nadwornym libertarianinem”, łaszącym się do amerykańskiej „grupy trzymającej władzę”. Czytaj na stronie LIV.

BULTERIERZY FISKALNI: Ćwierć wieku w kryminale za nieprawidłowości w VAT, możliwość niezapowiedzianej wizyty kontrolera skarbowego z agresywnym psem, wszechobecna inwigilacja – takie „dobre zmiany” weszły w życie w minionym tygodniu. I natychmiast nasiliły falę podatkowej emigracji. Czytaj na stronie XIV.

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Turbosłowianie – Grzegorz Buller

● Zwalczam system! – z posłem Pawłem Kukizem rozmawia Rafał Pazio.

● Bulterierzy fiskalni – Leszek Szymowski

● Kto dziś w Polsce jest „opozycją polityczną”? – Marian Miszalski

● Hojność pożera własny ogon – Stanisław Michalkiewicz

● Emerytalny armagedon – Wolność24.pl

● Fiskus, paliwa i mafia – Leszek Szymowski

● Nowe zakupy MON – Michał Fiszer

● Złoto podstawową walutą – Independent Trader

ŚWIAT

● USA: Lewacki ruch oporu – Natalia Dueholm

● Czeski potok – Marek A. Koprowski

● Francja: Panika Republikanów – Bogdan Dobosz

● Rosja: Siedem scenariuszy – Antoni Mak

● Niemcy: Efekt Schulza – Tomasz Mysłek

● Katolickie enklawy – Natalia Dueholm

● Białoruś: Czy będzie rewolucja? – Marek A. Koprowski

PUBLICYSTYKA

● Jaka antyutopia dla współczesności – Krzysztof M. Mazur

● Wandalowie – waleczny lud znad Wisły – Grzegorz Buller

● Źródło Europy – Adam Danek

● Japonia – najlepszy lotniskowiec Ameryki – Wojciech Tomaszewski

● Rothbard – człowiek, który przełamał cywilizację – Jakub Wozinski

● Z deszczu pod rynnę? – Wojciech Grzelak

● Centralne lotnisko – Marek Łangalis