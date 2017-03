Numer 12 (1400) z 13 –19 marca 2017

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

Najnowszy numer (10/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ) oraz w sklepie Google Play (telefony i tablety z systemem Android – TUTAJ), a także w AppStore (urządzenia Apple np. iPhone, iPad – TUTAJ). Polecamy w nim szczególnie:

Złowrogi cień Piłsudskiego: To wszystko, co dziś obserwujemy w polskiej polityce, tak naprawdę jest dziedzictwem sanacji i Józefa Piłsudskiego. Dopóki bezmyślnie ten kult Piłsudskiego krzewimy, musimy pamiętać, że jego częścią jest dzielenie Polaków na plemię jedynie słuszne i drugie, które – cytując „Pierwszą Brygadę” – „je*** pies”. Wbrew pozorom, dotyczy to obu stron sporu. Z Rafałem Ziemkiewiczem rozmawia Rafał Pazio.

JKM pobił Wardęgę: Kontrowersyjna wypowiedź JKM o IQ w rozbiciu płciowym osiągnęła zupełnie szokujący rozgłos, jakim wcześniej nie poszczycił się żaden Polak. Słowa Korwina były cytowane niemal we wszystkich mediach świata, a liczba odsłon jego wypowiedzi w formie wideo liczy się w dziesiątkach, a może nawet setkach milionów. Jak do tego doszło i czy JKM powiedział prawdę?

Kuroń: miłość do komuny: W jednym z polskich teatrów wystawiono hagiograficzną sztukę o Jacku Kuroniu. Wynika z niej, że był on chodzącą miłością. Tymczasem prawda jest zupełnie inna: jeśli Kuroń coś kochał, to komunizm – i to w jego trockistowskim, radykalnym wydaniu. Przypominamy prawdę o człowieku, który stał się opozycjonistą, bo krytykował komunistyczne rządy od lewej strony. A wcześniej był radykalnym stalinistą.

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Żyjemy w cieniu Piłsudskiego – z Rafałem A. Ziemkiewiczem rozmawia Rafał Pazio

● Klaps w zęby – Jan Piński

● Emerytalny Titanic – Leszek Szymowski

● Polsat mówi „nie” – Redakcja wolnosc24.pl

● JKM, IQ i światowa publika – Tomasz Sommer

● A najgorzej przy kawiorze… – Marian Miszalski

● Inflacja rusza do ataku – Marek Łangalis

● Detonator kombinacji operacyjnej – Stanisław Michalkiewicz

● Dla wielu jestem zdrajcą – z Marianem Kowalskim rozmawia Jan Bodakowski

ŚWIAT

● Niemcy: Podział UE staje się faktem – Tomasz Mysłek

● Azerbejdżan: Caryca Kaukazu – Antoni Mak

● Francja: Fillon zostaje? – Bogdan Dobosz

● Litwa: Polacy wygrali w sądzie, ale… – Marek A. Koprowski

● USA : Kowboj w gabinecie – Natalia Dueholm

● 8 marca po rosyjsku – Wojciech Grzelak

● USA: Niedzielna miniprohibicja – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Kto to stoi za Amber Gold? Ciepło, ciepło… – Marian Miszalski

● 100 lat od abdykacji Mikołaja II – Marek A. Koprowski

● Niezdrowa strawa Kuroniowa – Ziemowit Miedziński

● V Pany i chamy – Krzysztof M. Mazur

● W świecie randyzmu – Jakub Wozinski

● Jak unieszkodliwić masy? – Independent Trader