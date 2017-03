Numer 14 (1402) z 27 marca – 2 kwietnia 2017

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

POLACY NIE WIEDZĄ, ŻE PŁACĄ PODATKI: 21 proc. Polaków jest przekonanych, że nie płaci żadnego podatku. 28 proc. nie wie, że rozlicza do państwowej kasy PIT. 58 proc. wierzy, że nie płaci VAT. Te szokujące dane pokazują ogrom pracy, która stoi przed środowiskami wolnościowymi. Uświadamiają także, dlaczego postulatom liberalnym tak trudno zakotwiczyć się w umysłach znacznej części wyborców. Więcej na str. VIII.

MINISTER PRZYJAZNY DUŻYM FIRMOM: Mateusz Morawiecki, któremu zostały oddane wszystkie sfery prowadzenia polityki gospodarczej, nie jest dobrym ministrem dla małych i średnich przedsiębiorców. Jego reformy opłacają się dużym przedsiębiorstwom państwowym oraz koncernom transnarodowym. O zgubnych dla większości podatników reformach PiS oraz prawdziwych przyczynach zwiększonych wpływów z VAT piszemy na str. XVIII.

SZARA EMINENCJA AMERYKAŃSKIEJ POLITYKI: Udało mu się zakamuflować swoje polityczne wpływy. Media, politycy i większość społeczeństwa przedstawiają go nieustannie jako jednego z miliarderów, a nie jako osobę, która na długie lata zdominowała najważniejsze imperium XX wieku. Kim naprawdę był David Rockefeller? Czytaj na str. LV.

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Polacy nie wiedzą, że płacą podatki – Rafał Pazio

● Mordor z Rakowieckiej – Jan Piński

● Suweren z tęgim kijem – Stanisław Michalkiewicz

● Antypolski paszkwil na deskach teatru. Z JOANNĄ SIEDLECKĄ rozmawia Andrzej Paulukiewicz

● „Zapora” odnaleziony – Tadeusz M. Płużański

● Rekordowy VAT – Marek Łangalis

● Fatalny interes – Leszek Szymowski

● Socjalizm według Unii – z TOMASZEM CUKIERNIKIEM rozmawia Jan Bodakowski

● Politycy, wiatraki i rosyjskie służby – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● Francja: Decydująca rozgrywka prezydencka – Bogdan Dobosz

● Czy Rosja wymrze? – Marek A. Koprowski

● Niemcy: Coraz mniej wolności – Tomasz Mysłek

● Rosja: Przerwy w wydajności – Wojciech Grzelak

● USA: Imam blokuje Trumpa – Natalia Dueholm

● Ukraina: Poroszenko wystawia rachunki – Antoni Mak

● USA: Mowa nienawiści na uczelniach – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Przykuty do taczki. Historia Piotra Wysockiego – Marek Skalski

● Laozi – pierwszy chiński wolnościowiec – Wojciech Tomaszewski

● Pochodzę z wojskowej rodziny – Marek A. Koprowski

● Transseksualny cyrk – Redakcja wolnosc24.pl

● David Rockefeller (1915-2017) – Jakub Wozinski

● Czy nad polską kulturą zawisła klątwa? – Maria Kruszelnicka

● Bandera podkładowa – Zdzisław Kościelak