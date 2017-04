Numer 15 (1403) z 3 – 9 kwietnia 2017

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

KONIEC PRACY: Opodatkowanie pracy jest gigantyczne. W Polsce samego dochodu podatki zabierają co najmniej 40%. A przecież później dochodzi VAT, akcyza w produktach i wszystkie możliwe opłaty, jakie tylko da się wymyślić. A wszystko przez to, że coraz mniej pracujących ludzi musi utrzymać coraz więcej niepracujących. Tylko w ostatnim czasie osób pracujących w Polsce wciąż przybywa. Więcej na str. LII.

SPÓŁKA Z MACIEREWICZEM: Szef MON chce przejąć nadzór nad największymi i najważniejszymi polskimi firmami. Jeśli w życie wejdzie ustawa projektowana przez MON, polskie spółki, także prywatne, jeśli zostaną wpisane na specjalną listę resortu, będą musiały wykonywać zalecenia MON. Pod rygorem surowych kar. Czytaj na str. VIII.

Z PETLURĄ – TAK, Z BANDERĄ – NIE!: Najpierw były portrety Bandery podczas manifestacji i kijowskiego Majdanu; potem – po rosyjskim ataku na Krym i ucieczce Janukowycza – Bandera stał się ukraińskim bohaterem narodowym; następnie zaczęły się profanacje polskich cmentarzy na Ukrainie, wreszcie doszło do zamachu na polski konsulat w Łucku; w logicznym ciągu wydarzeń spodziewamy się więc teraz zabójstwa Polaka na Ukrainie, a potem – terrorystycznej prowokacji już w Polsce. Czytaj na str. XXVIII.

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Spółka z Macierewiczem – Leszek Szymowski

● Rząd dał odpór „toksycznej konkurencji” – Stanisław Michalkiewicz

● Kardynalny błąd pychy – z MARKIEM JAKUBIAKIEM rozmawia Rafał Pazio

● Duchowe przywództwo kobiet – Janusz Korwin-Mikke

● Jak PiS pomaga banksterom – Redakcja wolnosc24.pl

● O happeningu w Auschwitz – Michał Pluta

● Ulica JKM? – Redakcja wolnosc24.pl

● Wolność na bulwarze – Leszek Szymowski

● Zagubieni w reformach – Krzysztof M. Mazur

● Od małej bruzdy do wielkiej fali – Marian Miszalski

● Giełda w USA – kłopoty na horyzoncie – Independent Trader

ŚWIAT

● Ukraina: Z Petlurą – tak, z Banderą – nie – Marian Miszalski

● Francja: Bezwartościowe sondaże – Bogdan Dobosz

● Węgry: Widmo sukcesu – Marek A. Koprowski

● Niemcy: Wyraźne zwycięstwo CDU – Tomasz Mysłek

● USA: Przemysł uchodźczy – Natalia Dueholm

● Białoruś: Wrócił stary Łukaszenka – Antoni Mak

● USA: Królewna Chelsea – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Ojciec trafił do Ostaszkowa – Marek A. Koprowski

● W Chinach będzie z powrotem cesarstwo – Wojciech Tomaszewski

● Koniec pracy – Marek Łangalis

● Podatki to kradzież – i co dalej? – Jakub Wozinski

● Ile wspólnie wydamy? – Robert Gwiazdowski

● Geopolityczna samotność Polski – Wojciech Tomaszewski