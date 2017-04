Numer 16–17 (1404–1405) z 10 – 23 kwietnia 2017

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

ESF – TAJNE SPRZYSIĘŻENIE BANKIERÓW: Exchange Stabilization Fund został utworzony w 1934 roku w ramach Gold Reserve Act. Oficjalnie jego misją jest ochrona dolara. W tym celu sprzedaje i kupuje zagraniczne waluty. Decyzje ESF są wykonywane przez nowojorski Fed. Innymi słowy: wielu pracowników nowojorskiego Fedu pracuje dla ESF. ESF używa Fedu, zapewniając sobie w ten sposób anonimowość. Wszystko po to, aby sama nazwa Exchange Stabilization Fund jak najrzadziej docierała do zwykłych obywateli. O najtajniejszej i najbardziej tajemniczej organizacji bankowej, prawdziwym alter ego Fedu, czytaj na str. LI.

CHRYSTUS DAJE NAJWIĘKSZĄ CENĘ: – Dziwię się, że w prasie katolickiej nie pojawiają się krytyczne analizy programu „500 plus”. Mówią, że program jest po to, żeby rozwiązać kryzys demograficzny. A tu rodziny stają się zakładnikami projektu pewnej partii. Problem demograficzny to skutek państwa opiekuńczego. Państwo odbiera pieniądze, a ludzie mówią, że nie stać ich na dzieci. W związku z tym państwo zabiera kolejne pieniądze, żeby rozwiązać problem, który wcześniej stworzyło. Gdyby państwo obniżyło podatki, ludzie zaczęliby mieć dzieci – mówi w wielkanocnej rozmowie ks. Jacek Gniadek.

CZAS NA ZMIANĘ KONSTYTUCJI: 20 lat temu przyjęto postkomunistyczną konstytucję, której zadaniem było sankcjonowanie umów Okrągłego Stołu i petryfikacja sojuszu postkomunistów z lewicą laicką. Przyjęta wtedy ustawa zasadnicza przygotowana została także pod wejście Polski do Unii Europejskiej i umożliwiła wprowadzenie do Polski kapitalizmu kompradorskiego jako modelu gospodarczego. Już choćby z tych przyczyn konstytucja ta nadaje się tylko do jak najszybszej wymiany. Jak powinna być nowa ustawa zasadnicza? Czytaj w tekście Stanisława Michalkiewicza

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Chrystus dał najwyższą cenę – z ks. JACKIEM GNIADKIEM rozmawia Rafał Pazio

● PiS na zakręcie – Jan Piński

● ABW prostuje. A my pytamy ABW

● XV „Gierkizm” nagrodzony – Marian Miszalski

● W XX rocznicę konstytucji – Stanisław Michalkiewicz

● Rok „500 plus” – Marek Łangalis

● Na fundamencie kłamstwa – Krzysztof M. Mazur

ŚWIAT

● USA: Roboty dają pracę – Natalia Dueholm

● Ukraina: Kto jest ręką Moskwy? – Antoni Mak

● Francja: Kolejna debata prezydencka – Bogdan Dobosz

● Niemcy: Znów więcej socjalizmu – Tomasz Mysłek

● USA: Magnat i jego służby – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Na szczytach i na dnie – Antoni Mak

● Gdyby car nie sprzedał Alaski – Marek A. Koprowski

● ESF – tajne sprzysiężenie bankierów – Independent Trader

● Komisja Europejska – ale jaja! – Marian Miszalski

● Prusy były… słowiańskie – Mariusz Kowalski