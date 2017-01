Numer 4 (1392) z 16 – 22 stycznia 2017

Na nczas.com publikujemy wybrane teksty z tygodnika, teksty napisane przez naszych autorów specjalnie na potrzeby portalu oraz teksty osób, których publicystyka zwykle nie trafia na łamy gazety. Aby uzyskać dostęp do wszystkich artykułów z bieżącego numeru należy wykupić:

SZCZEGÓLNIE POLECAMY W TYM NUMERZE

POLSKI SEN O JEDWABNYM SZLAKU: Jeszcze się nie zaczął, a może już się skończył. Tak na razie można domniemywać z tego, co się ostatnio wydarzyło. Agencja Mienia Wojskowego zablokowała przetarg na sprzedaż terenu po dawnej jednostce wojskowej w Łodzi. Tam miał powstać wielki terminal mający być węzłem Jedwabnego Szlaku w Polsce, skąd miały się rozchodzić dalsze trasy tego szlaku po Europie. To decyzja polityczna. Zablokowanie przetargu to wyraźny sygnał realizacji przez PiS polityki USA. To także policzek wymierzony w nasze relacje z Chinami. Polska stała się polem rozgrywek między tymi dwoma mocarstwami. Dlaczego Pekinowi tak bardzo zależy na Jedwabnym Szlaku 2.0? Czy decyzja Macierewicza, który postawił na Amerykanów, opłaci się Polsce? Czy gra jest warta świeczki?

WOLNY RYNEK NAJLEPSZY DLA PRZYRODY: Ekoekstremiści twierdzą, że za całe zło dotykające środowisko naturalne odpowiada kapitalizm, własność prywatna, żądza zysku i wyzysku. To kłamstwo. Ustrój wolnorynkowy – z wolnym handlem, liberalnymi regulacjami gospodarczymi, silnie chronioną własnością prywatną – jest w rzeczywistości długoterminowo najbardziej korzystny nie tylko dla gatunku Homo sapiens, ale i dla wszystkich innych! Lewicowe mity obalamy w oparciu o twarde dane naukowe.

TANIEJ BEZ DOTACJI: Coraz częściej okazuje się, że inwestycje realizowane ze „wsparciem” pieniędzy podatnika, w tym unijnego, są droższe niż bez tego „wsparcia”. Mieszkaniec Krakowa wyliczył, że budowa przydomowej instalacji fotowoltaicznej z dotacją kosztowałaby go o 30 proc. więcej niż bez dotacji. Takich przykładów jest znacznie więcej! Konkretne wyliczenia przytaczamy w numerze.

COŚ O MUMINKACH I WARCHOŁACH… KORWIN-MIKKE: Przeżyliśmy okupację hitlerowską, przeżyliśmy okupację stalinowską – przeżyliśmy również okupację sali sejmowej przez dwa albo nawet trzy gangi polityczne. A wszystko zaczęło się od idiotycznego posunięcia NCzc. Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu, który postanowił ograniczyć działanie dziennikarzy, usuwając ich hen, na dalekie zaplecze sejmowych budynków. Dziennikarze by sobie z tym świetnie dali radę – bo nikt jeszcze nie wygrał z dziennikarzami, atakując wszystkich naraz. Jednakowoż politykierzy z opozycji uznali, że jest to świetna okazja do rozróby… JAN PIŃSKI: Warchoły to wieś w województwie mazowieckim, a także popularne określenie nierobów siejących zamęt. Słowo to karierę zawdzięcza kazaniom księdza Piotra Skargi. Jak ulał pasuje dziś do działań opozycji: Platformy, Nowoczesnej i Komitetu Obrony Demokracji. Jak poważne problemy oznaczają dla nich wydarzenia ostatnich tygodni?

REKORDOWY DŁUG PRZY NISKIM DEFICYCIE: Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-listopad 2016 roku mogą nastrajać optymistycznie. Oto wbrew temu, co mówią mainstreamowe media, rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizował zaledwie 50 proc. planu deficytu. Co oznacza, że jeśli nie przesuwał żadnych wydatków na grudzień, rok 2016 zakończymy z najmniejszym deficytem od dziewięciu lat (ok. 30 mld zł), czyli od ostatniego budżetu przygotowanego właśnie przez PiS. A mimo tego wszystkiego dług publiczny wzrósł rekordowo. Z czego to wynika?

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Coś o Muminkach – Janusz Korwin-Mikke

● Warchoły ponad podziałami – Jan Piński

● Jubileuszowy Dzień Judaszyzmu – Stanisław Michalkiewicz

● Stan państwa mnie martwi – Z CEZARYM KAŹMIERCZAKIEM, prezesem ZPP, rozmawia Rafał Pazio

● Cymes bajgełe. Szanujmy tradycję! – Marian Miszalski

● Rekordowy dług przy niskim deficycie – Marek Łangalis

● Zakład Ucieczek Społecznych – Leszek Szymowski

● Taniej bez dotacji – Tomasz Cukiernik

● Bój o edukację – Leszek Szymowski

● Piwnice NKWD/UB uratowane – Tadeusz M. Płużański

● Polska w promocji – Zdzisław Kościelak

ŚWIAT

● Niemcy: Rozbrajanie imigracyjnej miny – Tomasz Mysłek

● Polski sen o Jedwabnym Szlaku – Wojciech Tomaszewski

● Ukraina: Ruch Sawczenko – Marek A. Koprowski

● USA: Piekielna walka na śmierć i życie – Natalia Dueholm

● Turcja: Spełnia się sen Erdoğana? – Antoni Mak

● USA: Patriotyzm ekonomiczny – Natalia Dueholm

● Mały biznes wierzy w Trumpa! – Redakcja wolnosc24.pl

● Chińska uwertura – Wojciech Tomaszewski

● Stop lewakom! – Redakcja wolnosc24.pl

PUBLICYSTYKA

● Wsie sobirajties’! – Marek A. Koprowski

● Okiem libertarianina: Papierowa nowożytność – Jakub Wozinski

● Przyroda jako dobro wolnorynkowe – Marcin Adamczyk

● Religia: Kiełki w spustoszonej winnicy – Adam Danek

● Wojna wygrana w cuglach – Wojciech Grzelak

● Krótki traktat o mądrości, inteligencji, wiedzy i wykształceniu – Wojciech Tomaszewski

● Mistrzostwo świata w biurokracji – Redakcja wolnosc24.pl

● Filosemityzm w Pałacu Prezydenckim – Redakcja wolnosc24.pl

● Pod patronatem Pałkina – Krzysztof M. Mazur