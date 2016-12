Numer 51–52 (1387–1388) z 17–24 grudnia 2016

Na nczas.com publikujemy wybrane teksty z dwutygodnika, teksty napisane przez naszych autorów specjalnie na potrzeby portalu oraz teksty osób, których publicystyka zwykle nie trafia na łamy gazety. Aby uzyskać dostęp do wszystkich artykułów z bieżącego numeru należy wykupić:

KU KONFRONTACJI: Liturgia smoleńska jest elementem rodzącego się na naszych oczach kultu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który stopniowo ma wyprzeć ze społecznej świadomości kult marszałka Józefa Piłsudskiego. Czytaj na stonie X e-wydania.

KS. WALDEMAR CHROSTOWSKI: EUROPEJCZYCY PRZEGLĄDAJĄ NA OCZY: Przez dziesięciolecia pokutował u nas mit wolnego świata, przede wszystkim dlatego, że byliśmy postrzegani jako ludzie żyjący za „żelazną kurtyną”. Długo i bezkrytycznie hołdowaliśmy temu mitowi. Wydawało się nam, że wszystko, co ma miejsce na Zachodzie, jest dobre, godne zalecania, przyjmowania i naśladowania. Ale już pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku, czyli po słynnej rewolucji kulturowej 1968 roku, a zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku, stawało się coraz bardziej widoczne, że modelowa wolność zachodniego świata to w wielu przypadkach rażąca swoboda, a nawet swawola czy wręcz moralne rozpasanie. Dokonały się tam i wciąż dokonują procesy, które usiłują wykorzenić ludzi z tradycyjnych wartości. Do takich fundamentalnych tradycyjnych wartości należy duchowość i kultura chrześcijańska. Ponieważ Boże Narodzenie stanowi istotny element chrześcijańskiej wiary i kultury, stało się w szczególny sposób obiektem nasilonych ataków. Obracają się one zarówno przeciw świętowaniu Bożego Narodzenia, jak i przeciw tradycjom, które są z nim związane. Czytaj na stronie VIII e-wydania.

SPIS TREŚCI

KRAJ

● Europejczycy przeglądają na oczy – z ks. WALDEMAREM CHROSTOWSKIM rozmawia Rafał Pazio

● Ku konfrontacji – Stanisław Michalkiewicz

● Rząd chce wspierać przemytników – z MARKIEM ŁANGALISEM rozmawia Leszek Szymowski

● Podatkowa masakra 2017 – Andrzej Fedorowicz

● PiS w szpagacie – Jan Piński

● Relatywizm, obiektywizm i absolutyzm moralny – Janusz Korwin-Mikke

● Niech bogacze płacą – Tomasz Sommer

● Ekonomia według Mateusza – Andrzej Fedorowicz

● Będziemy się uczyć od Izraela – Rafał Pazio

● Kto inicjuje krach? – Independent Trader

● „Reprezentanci” społeczeństwa zwierają szeregi – Marian Miszalski

ŚWIAT

● Zakazane święta – Leszek Szymowski

● Francja: Wybory bez Hollande’a – Bogdan Dobosz

● Niemcy: Republika socjalna – Tomasz Mysłek

● Iran: Wojna zastępcza – Wojciech Tomaszewski

● USA: Podlewanie gospodarczej grządki – Natalia Dueholm

● USA: Powrót do reaganomiki – z prof. ALEJANDRO CHAFUENEM rozmawia Leszek Szymowski

● Korea: Upadek lodowatej księżniczki – Wojciech Tomaszewski

PUBLICYSTYKA

● Kazachstańskie wigilie – Marek A. Koprowski

● Korupcja i zdrada – Antoni Mak

● Rewolwer na wampira – Natalia Dueholm

● Rok problemów – Leszek Szymowski

● Wiara jest siłą Polski – z ks. DARIUSZEM OKO rozmawia Rafał Pazio

● Korupcja na szczytach – Janusz Korwin-Mikke

● Taniec książąt – Jan Piński

● Mr Establishment uczy kapitalizmu – Jakub Wozinski

FELIETONY

● Marek Jan Chodakiewicz

● Janusz Korwin-Mikke

● Stanisław Michalkiewicz

● Adam Wielomski

STAŁE DZIAŁY ● Postępy… ● Największe Głupstwo Tygodnia ● Szachy ● Brydż ● W pajęczynie ● Książka tygodnia ● Film tygodnia

