Numer 49–50 (1385–1386) z 3–10 grudnia 2016

SZCZEGÓLNIE POLECAMY W TYM NUMERZE

TRUMP IDZIE NA WOJNĘ?: Donald obiecywał, że od samego początku swojej prezydentury podejmie bezpośrednie i pośrednie działania zarówno przeciw Chinom, jak i takie, które mają uczynić Amerykę again great. Według nowojorskiego miliardera, jedno jest powiązane z drugim. Nowy prezydent już zapowiada, że rozpocznie wojnę z kradzieżą amerykańskiej własności intelektualnej, której wielkość ocenia na ponad 300 mld dolarów, a którą nazywa największą kradzieżą bogactwa w historii; jednocześnie spowoduje ustanowienie przepisów ograniczających przenoszenie amerykańskich technologii do chińskich konkurentów, do czego są zmuszane firmy chcące wejść na chiński rynek. Więcej na stronie XXXVIII e-wydania.

POLSKI TRUMP CZY AMERYKAŃSKI KORWIN?: Paralela sylwetki Janusza Korwin-Mikkego z Donaldem Trumpem pokazuje, że człowiek o skomplikowanym i złożonym pokroju, odbiegającym od unioeuropejskiej „normalności”, oraz kontrowersyjnym wizerunku może sięgać po najwyższe stanowiska w państwie. Wcale nie musi być poza głównym nurtem polityki lub oscylować w granicach progu wyborczego i zbierać tylko ochłapy z politycznego stołu. Czytaj na stronie VIII e-wydania.

TURCJA ROZPALI KONFLIKT?: W połowie października prezydent Turcji oświadczył, że zgodnie z decyzją tureckiego parlamentu z 1920 roku, północna Syria razem z Aleppo miała należeć do Turcji. Mniej więcej w tym samym czasie powiedział, że Turcja jest odpowiedzialna nie tylko za 80 mln swoich obywateli, ale także za miliony rodaków, którzy pozostali poza jej granicami w wyniku niesprawiedliwego podziału imperium po I wojnie światowej. Czytaj na stronie LI e-wydania.

SPIS TREŚCI

KRAJ

● Polski Trump czy amerykański Korwin? – Maria Kruszelnicka

● Rządy PiS: dwója z minusem oraz pała – z JANUSZEM KORWIN-MIKKEM rozmawia Leszek Szymowski

● Odlot prezesa – Jan Piński

● Odmrożenie globalne i europejskie – Stanisław Michalkiewicz

● Rządy PiS to rządy socjalizmu – z MARKIEM JAKUBIAKIEM rozmawia Rafał Pazio

● Państwo (nie)przyjazne przedsiębiorcom – Marek Łangalis

● Kolejny bat na handel – Tomasz Cukiernik

● To atak z pozycji kulturowego marksizmu – z JACKIEM WILKIEM rozmawia Wojciech Tomaszewski

● Emerytury będą coraz niższe – z ANDRZEJEM SADOWSKIM rozmawia Wojciech Tomaszewski

● Penetracja cienia – Marian Miszalski

ŚWIAT

● USA: Ekipa Trumpa – Natalia Dueholm

● Litwa: Bez kredytu zaufania – Antoni Mak

● Francja: Fillon zwycięzca – Bogdan Dobosz

● Rosja: Bez nadmiernych iluzji – Marek A. Koprowski

● Niemcy: Wieczna Angela – Tomasz Mysłek

● USA-Chiny: Trump idzie na wojnę? – Wojciech Tomaszewski

PUBLICYSTYKA

● Z wilejskiego zaścianka – Marek A. Koprowski

● Ona wygrała wybory – Natalia Dueholm

● Czy Turcja chce wojny? – Wojciech Tomaszewski

● Socjalizm się umacnia. Mandat dla babci – Radosław Piwowarczyk

● Nowe wiatry – Leszek Szymowski

● Globalizacja polaryzacji – Krzysztof M. Mazur

● Czekając na igrzyska – Jan Piński

● O rosyjskim patriotyzmie – Wojciech Grzelak

FELIETONY

● Marek Jan Chodakiewicz

● Janusz Korwin-Mikke

● Stanisław Michalkiewicz

● Adam Wielomski

STAŁE DZIAŁY ● Postępy… ● Największe Głupstwo Tygodnia ● Szachy ● Brydż ● W pajęczynie ● Książka tygodnia ● Film tygodnia

