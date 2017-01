Numer 5 (1393) z 23 – 28 stycznia 2017

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

Najnowszy numer (05/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ) oraz w sklepie Google Play (telefony i tablety z systemem Android – TUTAJ), a także w AppStore (urządzenia Apple np. iPhone, iPad – TUTAJ). Polecamy w nim szczególnie:

WIESZAĆ ZDRAJCÓW STANU: Istnieje pilna potrzeba przywrócenia w Polsce kary śmierci za morderstwo z premedytacją, zdradę stanu i akty terroru. W przypadku zdrady stanu wachlarz kar mógłby być rozwinięty w zależności od stopnia nasilenia złej woli sprawcy – ale kara śmieci powinna w tym arsenale występować, żeby sprawca musiał liczyć się albo z powrozem, albo z pieńkiem. Bo co to za państwo, które ma ambicję zwyciężyć złego Putina, a na oczach całego świata nie potrafi poradzić sobie z rozwydrzonymi dziewuchami w rodzaju Joanny Scheuring-Wielgus? – przekonuje Stanisław Michalkiewicz.

TRUMP OBJĄŁ PREZYDENTURĘ: Światowe lewactwo nie może dojść do siebie po inauguracji nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Bo takich słów, jakie wypowiedział, dawno w Waszyngtonie nie słyszano. Oto cała elita ma w końcu odczepić się od zwykłych ludzi. Sojusze mają zostać wzmocnione, a budżet odchudzony. Teraz lewacy czekają z przerażeniem na pierwsze 100 dni nowego prezydenta. Bo to może być dla nich prawdziwa terapia szokowa.

ROZBIĆ KARTEL POPiS: – Oczywiście to nie jest POPiS tworzący koalicję parlamentarną, ale POPiS tworzący kartel medialny i propagandowy, który skutecznie ma zagospodarować całą warszawską scenę polityczną, tak żeby na horyzoncie nie było żadnych innych tematów poza tymi, których wałkowanie im akurat jest na rękę. Najwyraźniej po stronie partii rządzącej widać tęsknotę za tym, żeby mieć wyraźniej zdefiniowanego partnera. I zdaje mi się, że tym partnerem jak na razie jest Grzegorz Schetyna – mówi w wywiadzie dla „NCz!” Grzegorz Braun.

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Powróz albo pieniek – Stanisław Michalkiewicz

● POPiS tworzy kartel – z GRZEGORZEM BRAUNEM rozmawia Rafał Pazio

● Mecenas pod pręgierzem – Leszek Szymowski

● System Morawieckiego – Andrzej Fedorowicz (wolnosc24.pl), Tomasz Sommer

● Zamach w Łodzi na ministra Glińskiego – Marian Miszalski

● Wraca podatek jednolity – Marek Łangalis

● Kruche podstawy dobrej zmiany – Krzysztof M. Mazur

ŚWIAT

● USA: Inauguracja, jakiej jeszcze nie było – Natalia Dueholm

● Białoruś-Rosja: Presja coraz większa – Marek A. Koprowski

● Francja: W drodze po prezydenturę – Bogdan Dobosz

● Rosja: Obszarnicy wrócili – Antoni Mak

● Niemcy: Obawy o politykę USA – Tomasz Mysłek

● USA: Uwolnić tłumiki – Natalia Dueholm

PUBLICYSTYKA

● Prognozy na rok 2016 – Independent Trader

● Trzecia droga ekologa – Eugeniusz Moczydłowski

● Krezusi z nadania – Jakub Wozinski

● Czy Unia przetrwa? – z LAWRENCE’EM REEDEM i GLENNEM CRIPE’EM rozmawia Tomasz Cukiernik

● Czescy zbrodniarze znad Olzy – Marek A. Koprowski

● Zastój jak za Breżniewa – Wojciech Grzelak