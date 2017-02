Numer 8 (1396) z 13 –19 lutego 2017

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

ROLUJĄ DZIECI I WNUKI: – Adam Smith pisał, że coś, co jest oczywistością w życiu ojca rodziny, musi być również rzeczywistością w życiu królestwa. Od czasu Keynesa przywykliśmy sądzić, że może być inaczej. Ludzie umierają, a państwo nie umiera, w związku z powyższym państwo może się zadłużać coraz bardziej, dlatego że będzie rolowało swoje zobowiązania – mówi Robert Gwiazdowski w rozmowie z Rafałem Pazio.

MANIFEST SOCJALISTYCZNY: Pan prezes Kaczyński, eksponując „państwo” jako źródło własności i organizatora rynku, forsuje zupełnie inny model państwa i inny model ustawodawstwa. O ile wcześniej można było tylko podejrzewać, że jego ideałem jest przedwojenna sanacja, to po toruńskim wykładzie mamy w tym względzie całkowitą pewność. Model państwa według prezesa Kaczyńskiego doskonale wpisuje się w przepisy konstytucji kwietniowej z 1935 roku – pisze Stanisław Michalkiewicz

SĘDZIA-HAMULEC: Nominowany na sędziego Sądu Najwyższego Neil Gorsuch i jego szkolny klub „Fascism Forever Club” w szkole jezuickiej. Na taki kąsek lewica nie mogła się nie połakomić. I skończyło się na zadławieniu. Młodzieńczy wybryk Gorsucha ośmieszył jego przeciwników.

CAŁY SPIS TREŚCI:

KRAJ

● Rolują dzieci i wnuki – z Robertem Gwiazdowskim rozmawia Rafał Pazio

● Manifest Socjalistyczny – Stanisław Michalkiewicz

● PiS da radę – Jan Piński

● „500 plus” zmniejszyło biedę – Marek Łangalis

● Mucha kraulem pływa w zupie – Marian Miszalski

● Wielka Warszawa według PiS – Mariusz Kowalski

● Tak się kradnie na dotacjach – Tomasz Cukiernik

● Metropolia PiS-u – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● USA: Sędzia-hamulec – Natalia Dueholm

● Białoruś: Wytyczanie granicy – Marek A. Koprowski

● Francja: Kontratak Fillona – Bogdan Dobosz

● Ukraina: Czy będzie wojna? – Antoni Mak

● Po rozmowach w Warszawie – Tomasz Mysłek

● Rumunia: Wściekłość ludu – Olgierd Domino

PUBLICYSTYKA

● Oto przybył Antychryst – Marek A. Koprowski

● Szpieg w krainie śmieci – Natalia Dueholm

● Gorące piekło socjalizmu – Marek Skalski

● Wymiar niesprawiedliwości – Leszek Szymowski

● Geopolityka Polski względem Ukrainy – Wojciech Tomaszewski

● Jak to się robi w Murmańsku – Wojciech Grzelak

● Imposybilizm – Janusz Korwin-Mikke