Chiny zwarte i gotowe. Prezydent Xi Jinping: „Przygotowujcie się do wojny. Nie Bójcie się śmierci” [WIDEO]

Chiny idą na wojnę? Prezydent Chin Xi Jinping przemówił do swoich oficerów i szeregowych w Baoding w północnej prowincji Hebei. Chiński prezydent przemówił do wojskowych: aby przygotowywali się do wojny a nawet śmierci!

Prezydent Xi wziął udział w manewrach inaugurujących nowy rok szkoleniowy w chińskiej armii. Oprócz wystąpienia przywódcy, odbyły się również ćwiczenia wojskowe.

Prezydent zwrócił się do żołnierzy, aby ci byli zawsze „gotowi do walki i zdolni do zwycięstwa”.

Ponadto prezydent Xi apelował, aby wojskowi tworzyli „armię elitarną i potężną”.

Jak podaje BBC News żołnierze muszą też wypełniać zadania powierzone przez partię i przez społeczeństwo w nowej erze.

Chiński prezydent wystąpił przed oficerami i żołnierzami w specjalnym wojskowym mundurze.

Jak podaje BBC wystąpienie nie było długie. Trwało zaledwie ok. 2 minut. Xi Jinping apelował również do żołnierzy:

-„Przygotowujcie się do wojny. Nie Bójcie się żadnych trudności, ani nawet śmierci” – przemówił do żołnierzy.

Poniżej nagrania.

