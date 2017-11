Papież Franciszek w niebezpieczeństwie? Państwo Islamskie straszy atakiem na Watykan. Terrorystyczna propaganda szerzy się w sieci

Wafa media group, propagandowa tuba ISIS po raz kolejny zamieściła w internecie plakat nawołujący do ataku na Watykan. Grafika przedstawia samotnego mężczyznę, obok którego stoi wilk oraz granatnik. Opatrzono ją hasłem: Nadchodzi święto krzyżowców. Pokażcie im, czym jest terroryzm.

Jest to już kolejna akcja propagandowa tzw. państwa islamskiego nawołująca do ataków na Stolicę Apostolską.

Intensyfikacja przekazu ma na celu zwiększenie liczby potencjalnych odbiorców i zachęcenie żyjących w Europie islamistów do ataku.

ZOBACZ: Islamiści zaatakują Watykan? Przerażające groźby terrorystów z ISIS [FOTO]

Na plakacie zamieszczono obszerny tekst, w którym przywódcy ISIS nakazują dżihadystom atak na tłum wiernych zgromadzonych przed Bazyliką św Piotra w Watykanie. Napastnicy mają zabijać wszystkich bez wyjątku, również kobiety, dzieci i osoby starsze.

SPRAWDŹ: Kompromitacja rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Filmik z gry uznali za nagranie z amerykańskiego ataku w Syrii i dowód na ich współpracę z ISIS [WIDEO]

Dla tych, którzy zdecydują się na atak nagrodą ma być raj. Plakat nawiązuje do zjawiska samotnych wilków, terrorystów, którzy działają w pojedynkę. Przedstawia stojącego na skale samotnego mężczyznę, któremu towarzyszy wilk. Obok stoi granatnik oraz plecak.

Do tej pory Wafa media group zamieściła dwa wezwania do ataków na Watykan. Pierwszym z nich była plakat przedstawiający mężczyznę siedzącego w samochodzie, który z dużą prędkością kieruje się w stronę palcu przed bazyliką. Islamiści grozili również, że zetną głowę papieżowi.



PRZECZYTAJ: „Przeraża mnie to, że mają najgroźniejszą broń świata.” Admirał ostrzega – tak wysokiego zagrożenia ze strony Korei Północnej jeszcze nie było

Wraz z upadkiem i końcem tzw. państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie, ISIS przenosi swoje działania do sieci. Według ekspertów, w ten sposób terroryści chcą rozpocząć wojnę na terenie Europy. Szukają osób, które pod wpływem propagandy zdecydują się na ataki. Od niedawna ISIS kieruje swoje przekazy również do ludzi niewyznających islamu.

O publikacji islamistów po raz kolejny doniosła grupa SITE, która zajmuje się monitorowanie działalności terrorystów w sieci.

Źródło: siteintelgroup.com/dailymail.co.uk