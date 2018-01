Śmierć tej dziewczynki doprowadziła do zamieszek w całym kraju. Mieszkańcy wściekli na władze bezradne wobec gangów pedofili [WIDEO]

Co najmniej 2 osoby zginęły,a kilkadziesiąt zostało rannych w zamieszkach w Pakistanie, po tym jak znaleziono kolejne zwłoki zamordowanej i zgwałconej dziewczynki. Policja ujęła prawdopodobnego sprawcę.

Zamieszki wybuchły po tym jak w Kasur, w pakistańskim Pendżabie, znaleziono porzucone zwłoki 8 letnie Zainab Anasri. Fala protestów przeciwko nieskutecznej władzy ogarnęła cały kraj ,a w samym mieście mieszkańcy zaatakowali posterunki policji.

Zainab jest ósmą w ciągu roku ofiarą zwyrodnialców grasujących po mieście. Została porwana w drodze do szkoły. Domniemany sprawca, którego ujęła policja zgwałcił i zamordował ją, a zwłoki porzucił na wysypisku śmieci.

Według władz udało się zatrzymać co najmniej jednego sprawcę zabójstwa i gwałtu na młodziutkiej Zainab. Policja i wojsko prowadzą poszukiwania kolejnych ewentualnych zwyrodnialców.

Pakistańczycy są wściekli na działania organów ścigania i rząd prowincji Pendżab. Jej mieszkańcy od lat są terroryzowani przez gangi uprowadzające i wykorzystujące seksualnie dzieci.

W 2015 roku w Kasur wybuchł wielki skandal po tym jak ujawniono, iż przez lata gang 25 mężczyzn porywał i gwałcił dzieci. Ich ofiarą padło 280 dzieci.

Sprawcy nagrywali swe ohydne czyny, a potem szantażowali rodziców. Grozili, iż jeśli doniosą na policję to nagrania z pedofilskich gwałtów trafią do sieci.

Do ujawnienia całej ohydnej afery doszło dopiero wtedy, kiedy grupa zdesperowanych rodziców zaatakowała siedzibę miejscowej policji.

🆘‼😯🔥 #Pakistan: This is the alleged murderer of 6-year-old girl #Zainab Ansari from #Kasur, who was held hostage for two days before being raped, killed and dumped in a pile of trash. pic.twitter.com/hVQolDlKl2

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 13 stycznia 2018