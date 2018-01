Szokujące nagranie! W budynku zawaliło się półpiętro. Dziesiątki rannych [VIDEO]

Tragedia w Dżakarcie! Do 77 wzrosła liczba osób, które odniosły obrażenia po zawaleniu się w poniedziałek antresoli na jednej z kondygnacji w budynku indonezyjskiej giełdy papierów wartościowych w Dżakarcie. Policja wykluczyła zamach terrorystyczny.

Poprzedni bilans mówił o ponad 20 rannych. Kamery monitoringu wewnątrz budynku zarejestrowały moment zawalenia się antresoli; widać, jak ludzie wiszą kilka metrów nad ziemią, gdy konstrukcja pękła pod nimi.

Lokalne media podawały, że z budynku wynoszono rannych na noszach. Telewizja Metro pokazywała, jak z siedziby giełdy uciekają ludzie. Agencja Associated Press pisze o chaotycznej ewakuacji. Ludzie uciekli z budynku przez hol pełen gruzu.

Ekipy ratunkowe opatrywały rannych na trawie i chodniku przed siedzibą giełdy.

Rzecznik policji Setyo Wasisto powiedział, że większość rannych to studenci z Palembangu na południu Sumatry, którzy w chwili katastrofy odwiedzali giełdę w ramach wycieczki studyjnej.

„Konstrukcja nagle zawaliła się, powodując chaos” – powiedziała jedna ze studentek. Dodała, że jej znajomi zostali ranni w głowę i mają połamane kończyny. Rannych przyjęto w sumie w pięciu szpitalach.

Rzecznik wykluczył atak terrorystyczny jako przyczynę zawalenia się antresoli. Na razie nie wiadomo, co spowodowało wypadek w budynku z końca lat 90. We wrześniu 2000 roku był on celem ataku samobójczego ze strony islamskich bojowników.

Giełda wznowiła pracę. Jej prezes Tito Sulistio zapewnił, że wszyscy pracownicy są bezpieczni, a „system giełdowy nie został uszkodzony„.

Poniżej wstrząsające nagranie.

It happened at indonesia stock exchange building jakarta, this morning 😭 Omg so scary 😭😭

pic.twitter.com/oP0I9KhioV — tiny 🐢 (@KJH_NOONA) January 15, 2018

WATCH: A second-story floor collapses underneath dozens of people at Indonesia's stock exchanging — sending them plummeting to the floor below pic.twitter.com/ePcTT1JvdO — CBS News (@CBSNews) January 15, 2018

