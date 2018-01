Tak działa obniżka podatków Donalda Trumpa. Gigant wraca do USA z setkami miliardów dolarów

Kiedy Donald Trump wprowadzał się do Białego Domu, jego przeciwnicy głosili rychły upadek amerykańskiej gospodarki. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Obniżka podatku dochodowego, jaką prezydent zafundował przedsiębiorcom, skłoniła do powrotu firmę Apple. Gigant przetransferuje do kraju prawie 250 mld dolarów. Zapłaci za to rekordowy podatek. To jednak władzom koncernu nie przeszkadza. Obiecują tysiące miejsc pracy i gigantyczne inwestycje.

W przedstawionym mediom oświadczeniu władze Apple zapowiedziały, że przetransferują do kraju właściwie wszystkie pieniądze, które do tej pory znajdowały się na zagranicznych kontach bankowych. Chodzi o sumę prawie 250 mld dolarów.

Za powrót kapitału Apple będzie musiał uiścić wielki podatek w wysokości 39 mld dolarów. Wygląda jednak na to, że gigantowi operacja się opłaca. Do tej pory Apple unikał płacenia podatków w Stanach. Opłaty uiszczał w Irlandii, której system pozwalał na duże oszczędności.

SPRAWDŹ: Autokar w ogniu! Żywcem spłonęły 52 osoby. Tragiczny wypadek w Kazachstanie [VIDEO]

Władze nie tylko przeleją do USA prawdziwą fortunę. Z zapowiedzi wynika również, że Apple chce się rozwijać. W ciągu najbliższych lat zostanie stworzonych 20 tys. nowych miejsc pracy, otworzony nowy kampus, a firma zainwestuje w różne przedsięwzięcia prawie 350 mld dolarów.

Wszystko dzięki polityce podatkowej Trumpa, który obniżył stawkę podatku dochodowego CIT z 35 proc. do 21 proc. Sprawił w ten sposób, że firmy zyskały znacznie więcej środków na inwestycje. W wielu przedsiębiorstwach podniesiono pensje i świadczenia dla pracowników. Lepszymi warunkami dla zatrudnionych chwalił się niedawno Walmart.

PRZECZYTAJ: Oszustwa w grze „PlayerUnknown’s Battlegrounds”. Ponad 120 aresztowanych

Trump wyraził zadowolenie z decyzji władz Appla: Obiecałem, że moja polityka pozwoli firmom takim jak Apple na przeniesienie ogrmnych sum pieniędzy z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Wspaniale jest patrzyć, jak dzięki cięciom podatkowym Apple wraca. Wielkie zwycięstwo dla amerykańskich pracowników i dla USA!

Niestety o podobnej polityce podatkowej w Polsce wciąż można jedynie marzyć.

Decyzję o powrocie Appla trafnie podsumował Sławomir Mentzen.

Źródło: apple.com/FB/twitter