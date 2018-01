W odmętach lewackiego szaleństwa. No i się zaczęło. Debile od politycznej poprawności odkryli serial „Przyjaciele” [WIDEO]

Netfliks udostępnił na swej platformie amerykański serial sprzed dwudziestu lat „Przyjaciele”. Stróże politycznej poprawności domagają się usunięcia produkcji, która ich zdaniem jest zmiennopłciowofobiczna (transfobiczna), homofobiczna i seksistowska.

Amerykański serial „Przyjaciele” pokazywany był przez telewizje niemal całego świata przez blisko 10 lat aż do 2004 roku.

Produkcja, w której występowali Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Teraz na swej platformie internetowej postanowił udostępnić go Netfliks.

Na firmę posypały się gromy, gdyż nowi, postępująco postępowi widzowie brytyjscy uznali, iż produkcja jest uosobieniem wszystkich najgorszych „reliktów starych czasów” – transfobii, homofobii, seksizmu i takich tam.

Brytyjski „Independent” donosi, iż krytycy i część widzów, uznali go za „niedopuszczalny”. Obiekcje wzbudziło mnóstwo wątków.

Za skandaliczne uznano to, iż jeden z bohaterów – Chandler, boi się iż jest postrzegany jako homoseksualista i czyni sobie złośliwe żarty ze swego ojca, który lubił przebierać się za kobitkę.

Seksistowskie jest to, że Rachel wynajmuje niańkę do opieki nad swoją córką, a ojcu dziecka nie podoba się to, że niańka jest mężczyzną.

Inna bohaterka – Monika, grana przez Courtney Cox ciągle wspomina, że była gruba. To oczywiście uwłacza teraz godności opasłych.

Postępująco postępowi debile uznają, że taka Rachel to powinna być zwolniona za seksualne podejście do spraw zatrudnienia. Przyjęła bowiem do pracy asystenta, który do niczego się nie nadawał, ale chciała sobie z nim flirtować, a nawet coś więcej.

Serial krytykowany jest również za brak etnicznej różnorodności. We wszystkich odcinkach występują tylko dwie osoby, które nie są białe.

Platforma Netfliks na razie nie odniosła się do stawianych jej zarzutów. Wielu krytyków uznaje, że emisja takiego serialu w 2018 roku jest niedopuszczalna.

