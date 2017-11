Zwyrodnialcy z ISIS wzywają do zamachu na najmłodszego syna Donalda Trumpa

ISIS wezwało w sieci do przeprowadzenia zamachu na Barrona Trumpa – najmłodszego syna prezydenta. Terroryści opublikowali dane mające ułatwić atak.

ISIS na kanale komunikacyjnym Telegram porozsyłał do swych zwolenników wiadomość, w której wezwał ich do przeprowadzenia zamachu na syna prezydenta USA Donalda Trumpa. W komunikacie podano adres waszyngtońskiej szkoły, do której chodzi Barron Trump i załączona mapkę Googla.

Terrorysta, który przedstawia się jako Dak Al-Munafiqeen, opublikował to pod hasztagiem „załatwcie syna tego muła Ameryki” publikuje też zdjęcie chłopca.

Barron Trump wraz z mamą Melanią, przeprowadzili się do Waszyngtonu jesienią. Wcześniej mieszkali w Nowym Jorku, gdzie syn prezydenta kończył szkołę. Chłopiec ma 11 lat i jest trzecim synem i najmłodszym z piątki dzieci prezydenta.

Kilka dni wcześniej ISIS wezwało też do przeprowadzenia w Boże Narodzenie ataków w Watykanie. Opublikowano też wtedy zdjęcia papieża Franciszka, któremu dżihadysta obcina głowę.

Ponad miesiąc temu dżihadyści wzywali też do zamachu na dziedzica brytyjskiego tronu. Niezależnie od tego czy te wszystkie wezwania są prowokacją, czy akcją propagandową, to traktowane są przez służby bardzo poważnie. Cała rodzina prezydenta otoczona jest agentami ochrony

