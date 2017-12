Czy to będzie przełom? Bitcoin może wkrótce trafić na jedną z największych giełd świata

Choć bitcoin budzi wiele podejrzeń a przed bańką spekulacyjną na nim nieustannie padają ostrzeżenia, to znajduje ona coraz większą rzeszę zwolenników. Po giełdach CME i Chicago Board Options Exchange, na pomysł wprowadzenia go do swoich notowań wpadł NASDAQ.

O odważnych planach NASDAQ wobec bitcoina poinformowała agencja Reutera.

Jedna z najpopularniejszych giełd świata chce wprowadzić kryptowlutę do notowań kontraktów terminowych.

Jak podaje informator agencji miałoby to nastąpić nie wcześniej niż w drugim kwartale przyszłego roku.

Chęć wprowadzenia bitcoina zadeklarowały również inne giełdy takie jak CME i CBOE.

Oferta Nasdaq ma być jednak wyjątkowa. Mianowicie kontrakt terminowy będzie oparty na indeksie ceny bitcoina, liczonym na podstawie notowań z kilkudziesięciu giełd kryptowalutowych na świecie.

Dane dostarczać będzie firma VanEck Associates.

Informacja ta została ujawniona dokładnie w momencie w którym kurs kryptowaluty drastycznie się zmieniał.

28 listopada wartość jednego bitcoina przebiła poziom 10 tysięcy dolarów, co oznacza, że w całym 2017 roku wzrosła o 900 procent W pewnym momencie jeden bitcoin był wart nawet ponad 11 tys. dolarów, by chwilę później jego wartość zmalała do 9,2 tysięcy.

W Polsce do kryptowalut nadal pochodzi się z dużą rezerwą. Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że nie jest entuzjastą bitcoina, a jego stosunek można określić jako ‚umiarkowanie negatywny’.

Rządy nie lubią bitcoina z bardzo prostego powodu – nie mogą manipulować tą walutą tak jak swoimi własnymi.

