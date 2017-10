Alert pogodowy! Przedostatni stopień zagrożenia prawie w całym kraju. Zobacz jaką prędkość osiągną wichury i kiedy nadejdą [MAPKA]

W czwartek prawie w całej Polsce można spodziewać się silnych wichur, najgorzej będzie wieczorem. Na zachodzie porywy wiatru do 115 km/h, możliwe porywy do 130 km/h, a wysoko w Karpatach do 140 km/h. W większości województw ogłoszono drugi stopień zagrożenia.

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy niż z głównym ośrodkiem nad Skandynawią. Na południowym zachodzie Europy zaznacza się wpływ wyżu znad północnego Atlantyku. Polska jest w zasięgu wspomnianego niżu.

W czwartek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Na północy Polski opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 10 do 13 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, wieczorem na zachodzie silny i bardzo silny do 45 km/h, porywisty, południowo-zachodni, po południu na zachodzie kraju skręcający na północno-zachodni. Na zachodzie porywy wiatru do 115 km/h, możliwe porywy do 130 km/h, a wysoko w Karpatach do 140 km/h.

W nocy z czwartku na piątek wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami silny (do 40 km/h), porywisty zachodni. Na południu i miejscami w centrum porywy wiatru do 110 km/h, wysoko w Karpatach do 140 km/h.

Obowiązujące ostrzeżenia o silnym wietrze stopnia 2 dla następujących województw:

od godziny 14:00 do 23:00 dnia 05.10:

– zachodniopomorskiego

– lubuskiego

– dolnośląskiego

od około godziny 16:00,17:00 dnia 05.10 do godziny 00:00 dnia 06.10:

– wielkopolskiego

– opolskiego

– łódzkiego

– śląskiego

od około godziny 18:00, 19:00 dnia 05.10 do godziny 04:00, 05:00 dnia 06.10:

– mazowieckiego

– świętokrzyskiego

– małopolskiego

od godziny 21:00 dnia 05.10 do godziny 06:00, 07:00 dnia 06.10:

– lubelskiego

– podkarpackiego

Obowiązujące ostrzeżenie o silnym wietrze stopnia 1 dla województwa:

– kujawsko-pomorskiego, subregion południowy

– zachodniopomorskiego

– mazowieckiego

Źródło: TVN24, PAP, IMGW

