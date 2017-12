Jedno z najpotężniejszych państw świata o krok od legalizacji marihuany. Mogą zarobić na niej krocie

Kanadę dzieli już niewiele od stania się niebawem pierwszym państwem z grupy G7, które zalegalizuje marihuanę rekreacyjną.

Kanadyjska ustawa o konopiach indyjskich została przedstawiona we wtorek kanadyjskim Senacie, który stanowi ostatni punkt legislacyjny. Projekt cieszy się szerokim poparciem opinii publicznej oraz premiera, Justina Trudeau.

Myślę, że powszechnie uważa się, że kryminalizacja marihuany była porażką – powiedział senator Tony Dean z Ontario. Jest on zdania, że ​​ustawa przejdzie do lipca 2018 roku, jeśli nie wcześniej.

Detaliści przygotowywali się do sprzedaży legalnej marihuany już w lipcu, więc termin może być napięty. Szacuje się jednak, że rynek rekreacyjnych marihuany w Kanadzie ma przynieść ogromne dochody.

Według ostatnich obliczeń opublikowanych przez Marijuana Business Daily, dochód z rocznej sprzedaży marihuany rekreacyjnej może sięgnąć nawet od 2,3 miliarda do 4,5 miliarda dolarów do 2021 roku.

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, w których przygotowania do legalizacji konopi średnio trwały ponad rok, aby zbudować swoją infrastrukturę detaliczną i podatkową, Kanada będzie opierać się na wspieranej przez rząd sprzedaży online, która została wdrożona w celu wsparcia krajowego przemysłu medycznego marihuany.

Kanadyjczycy kupują i dostarczają ‚trawkę’ za pomocą stron internetowych.

Witryny takie jak Ganja Express, Buy My Weed Online czy Emerald Health Therapeutics oferują obecnie obszerną paletę produktów opartych na marihuanie. Od tradycyjnej marihuany sprzedawanej na gramy, po koncentraty i artykuły spożywcze.

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na lipiec – powiedział Nate Race, konsultant do spraw zarządzania w Premium Produce, medycznej farmie marihuany w Kolumbii Brytyjskiej, która powiększyła swój personel z około 70 do 100 osób, dzięki czemu może zwiększyć roczną produkcję z 14 000 funtów marihuany do 134 000 funtów do końca 2018 roku.

