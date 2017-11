Prezydent USA wraz z rodziną przygotowują się do Święta Dziękczynienia. Kultywują też świąteczne tradycje w Białym Dom [VIDEO]

Najpierw odbyła się ceremonia ułaskawienia…indyka, gdzie zgodnie ze zwyczajem prezydent Donald Trump przed Świętem Dziękczynienia darował życie ptakowi o imieniu Drumstick. Potem Melania Trump i syn pary prezydenckiej Barron, kultywując tradycje świąteczne, powitali bożonarodzeniową choinkę w Białym Domu.

Indyk ma 4 miesiące, pochodzi z Minnesoty, waży 47 funtów.

– „Z przyjemnością informuję, że w odróżnieniu od milionów innych indyków Drumstick ma przed sobą świetlaną przyszłość” – mówił prezydent.

Donald Trump dodał, że Drumstick wraz z innym indykiem o imieniu Wishbone dożyje swoich dni na uniwersytecie Virginia Tech, w tym samym miejscu, do którego trafiły dwa inne indyki – Tater i Tot, ułaskawione rok temu przez prezydenta Baracka Obamę.

– „Jak wiecie, jestem aktywny w anulowaniu rozporządzeń mojego poprzednika. Zostałem jednak poinformowany, że ułaskawienia Tatera i Tota w żadnym wypadku uchylić się nie da” – żartował prezydent Trump.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych od 70 lat otrzymują przed Świętem Dziękczynienia indyki od Krajowej Federacji Hodowców Indyków.

W 1989 roku prezydent George Bush senior rozpoczął formalne ceremonie ich ułaskawiania. Szacuje się, że przy okazji Święta Dziękczynienia Amerykanie zjedzą 45 milionów indyków.

W przypadku bożonarodzeniowego drzewka, Melania i syn pary prezydenckiej Barron, osobiście przywitali choinkę, która przyjechała do Białego Domu prosto z Endeavor w Wisconsin.

To właśnie stamtąd, prosto do Waszyngtonu sprowadzono choinkę dla Donalda i Melanii, po tym jak tegoroczny konkurs wygrała rodzinna firma Silent Night Evergreens.

Przetarg na choinkę organizowany jest w USA od 1966 roku.

