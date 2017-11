Rośnie napięcie w USA. Zwierzchnik dowództwa strategicznego zbuntuje się przeciw Trumpowi? „Nie zrealizuje jego poleceń”

Konflikt w sektorze bezpieczeństwa nie istnieje jedynie w Polsce, z podobnymi problemami zmagają się w Stanach Zjednoczonych. John Hyten, czyli zwierzchnik amerykańskiego dowództwa strategicznego, powiedział, że jeżeli Donald Trump zdecyduje się na użycie broni atomowej to ten będzie musiał przeciwstawić się jego poleceniu.

W czasie spotkania na Międzynarodowym Forum Bezpieczeństwa powiedział, że wielokrotnie zastanawiał się nad tym co by zrobił, gdyby dostał od prezydenta polecenie użycia broni atomowej.

Niektórzy myślą, że jesteśmy głupi. Nie jesteśmy, myślimy o tym cały czas. Jak mając taką odpowiedzialność, mielibyśmy o tym nie myśleć? – powiedział Hyten.

John Hyten odpowiada za nadzorowanie amerykańskiego arsenału nuklearnego. Jak podkreślił rozważane są legalne opcje, jeżeli jednak Donald Trump chciałby użyć broni atomowej z naruszeniem porozumień międzynarodowych, czyli w sposób nielegalny, to on nie zrealizuje jego poleceń.

Prezydent pyta co jest legalne, a my wymyślamy szereg opcji i strategię, możliwość reagowania na każdą sytuację. Tak to działa – podkreślił John Hyten.

W ostatnim czasie doszło do wysłuchania ws. ewentualnego użycia broni jądrowej w amerykańskim senacie. To sytuacja bez precedensu, bo nie miała miejsca w ciągu ostatnich 40 lat. Podkreślono w tym czasie, że reakcja musi być proporcjonalna, a Pentagon ma duże możliwości użycia broni konwencjonalnej.

Donald Trump w przeszłości wielokrotnie zapowiadał, że „Korea Północna spotka się z ogniem jakiego świat nie widział” lub też, że „amerykanie będą gotowi całkowicie zniszczyć Koreę Północną, jeżeli Kim Dzong Un zagrozi obywatelom USA”.

W prawie międzynarodowym mamy do czynienia z tzw. niedookreśleniem. Nie ma co prawda prawa jednoznacznie zakazującego użycia broni atomowej, przez brak jednomyślności w Zgromadzeniu Ogólnym.

Jej użycie ograniczają jednak inne zasady między innymi humanitaryzmu, nie prowadzenia działań przeciwko ludności cywilnej itd. określone między innymi w Konwencji Haskiej.

Źródło: reuters.com/nczas.com